Vor sechs Jahren bedrohten zwei maskierte Räuber in einer Seuzacher Bank mit vorgehaltenen Faustfeuerwaffen die Angestellten. Auch wenn sie ohne Beute Reissaus nahmen, sass der Schock tief. Das Verbrecher-Duo wurde nicht gefasst.

Rätselhafte Straftat

Anfang dieses Jahres ereignete sich in der Gemeinde eine mysteriöse Straftat. Ein Tornetz des FC Seuzach wurde zerschnitten – das Jahr zuvor hatte der Unbekannte bereits sieben Mal mit Messer und Schere auf dem Sportplatz Rolli gewütet.

Der «Jack The Ripper» von Seuzach wurde nie geschnappt, sein Motiv für die Destruktion der Tornetze nie geklärt. Handelte es sich um einen verärgerten Spieler eines rivalisierenden Teams, oder um einen Fussballnetze zerstörenden Fetischisten?

Punktuelle Überwachung

Dreistigkeit bewiesen auch Garderoben-Gauner. Als Tatorte suchten sie sich das Schulhaus Birch und das Schwimmbad Weiher aus. In den Umkleiden schlichen die Diebe umher, erbeuteten Hab und Gut von Schülern und Badegästen. Auf die Delikte folgte heuer die Reaktion.

Das Reglement «Videoüberwachung öffentlicher Raum» hat der Gemeinderat laut Verhandlungsbericht vom 21. Juni genehmigt. In Kraft getreten ist es am 1. Juli. Die Kameras sind also bereits installiert und in Betrieb.

«Die Vorfälle in der Vergangenheit machten es nötig, gewisse öffentliche Plätze punktuell zu überwachen», sagt Gemeindeschreiber Urs Bietenhader. Bei den videoüberwachten öffentlichen Plätzen handelt es sich um den Eingangsbereich zu den Garderoben der Turnhalle und dem Hallenbad im Schulhaus Birch (eine Kamera), um den Sportplatz Rolli des FC Seuzach (drei Kameras) sowie um das Areal des Schwimmbads Weiher (acht Kameras).

Bietenhader sagt: «Die Bevölkerung muss vor Ort auf die Überwachung hingewiesen werden, wie es sich gehört.» Die überwachten Orte sind deswegen mit Warnschildern versehen. Ebenso ist laut dem Gemeindeschreiber in einem Reglement festzulegen, wie lange die Daten gespeichert werden und wer darauf Zugriff hat. Diese rechtliche Grundlage sei mit dem besagten Reglement geschaffen worden, das sich an den Empfehlungen des kantonalen Datenschützers anlehne.

Nach 48 Stunden gelöscht

«Wir wissen, dass mit Videoüberwachung sehr selektiv umzugehen ist. Die Privatsphäre der Bevölkerung ist ein hohes Gut und darf nur in ganz bestimmten Fällen und aufgrund von Ereignissen punktuell unter anderem mit Videoüberwachungen eingeschränkt werden», sagt Bietenhader.

Andrea Braun, Leiter Liegenschaften und Sportanlagen in Seuzach, fügt hinzu: «Die Aufnahmen der Kameras werden permanent nach 48 Stunden gelöscht.»

In der Stadt Winterthur erliess der Stadtrat bereits 2013 eine Verordnung, die den Einsatz von Kameras an verschiedenen öffentlichen Plätzen ermöglichte. Polizisten mit Bodycams – am Körper angebrachten Kameras –, wie sie von der Stadtpolizei Zürich verwendet werden, will die Stadtpolizei laut «Toponline» aber nicht einsetzen.

Ob die Warnschilder und Kameras die dreisten Räuber und Vandalen in Seuzach einschüchtern werden, wird sich zeigen.