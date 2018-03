Die Erneuerungswahlen in Seuzach sind am Sonntag, 15. April. (Foto: Michael Hotz)

In Winterthur kam es vergangenen Wahlsonntag zu einigen überraschenden Verschiebungen in den politischen Behörden. Solche sind in Seuzach am 15. April nicht viele zu erwarten, wenn die Erneuerungswahlen anstehen. In der Gemeinde wird auf Kontinuität und Stabilität gesetzt.

Antritte zur Wiederwahl ohne Gegenkandidaten

So treten für den siebenköpfigen Gemeinderat gleich viele Kandidierende an, wie Sitze zu vergeben sind. Peter Fritschi (FDP), Marcel Fritz (SVP), Hans-Peter Häderli (EVP) und Marcel Knecht (FDP) stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Wahl. Gleiches gilt für Gemeindepräsidentin Katharina Weibel (FDP), die als einzige für den Exekutiv-Vorsitz kandidiert.

Der aktuelle Schulvorsteher Marco Calzimiglia (SVP) ist ebenfalls ohne politischen Gegenspieler fürs Präsidium der Primarschulpflege vorgeschlagen. Mit diesem Amt ist man gleichzeitig dem Gemeinderat angehörig.

Marc Manz kandidiert anstelle von Rico Kesselring

Die Regierung voraussichtlich komplettieren wird Marc Manz (siehe Box). Das Mitglied der örtlichen SVP will die Position seines Parteikollegen Rico Kesselring übernehmen, der nicht mehr zur Wahl antritt. «Ich schätze die hohe Lebensqualität unseres Dorfes. Diese will ich als Gemeinderat weiter vorantreiben», begründet der 38-jährige Marketingfachmann seine Kandidatur.

Vater, Marketingfachmann, Turner



Marc Manz schloss ursprünglich eine Lehre zum Landschaftsgärtner ab. Später absolvierte er eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Aktuell ist der 38-jährige Marketingfachmann als Leiter Innendienst bei der Fenaco-Genossenschaft in Wülflingen tätig. Der verheiratete Vater eines achtjährigen Sohnes engagiert sich aktiv im Turnverein Seuzach. Bis 2016 war er neun Jahre lang dessen Präsident. Mitglied der SVP Seuzach-Ohringen ist Marc Manz seit 2014.

Zu seinen Stärken zählt der ehemalige Turnverein-Präsident, dass er in Seuzach stark verwurzelt und sehr gut vernetzt sei. «Ich bin bekannt für diplomatisches und lösungsorientiertes Arbeiten. Dazu habe ich eine hohe Sozialkompetenz.» Im Militär und in seinem Beruf habe er zudem viel Führungserfahrung sammeln können.

Sollte er gewählt werden, wolle er als Gemeinderat für die ganze Bevölkerung auftreten. Deshalb liege ihm eine nachhaltige Entwicklung der Infrastruktur am Herzen. «Grosse Projekte wie das Wohnen im Alter auf der Schneckenwiese, die Sanierung des Schulhauses Rietacker und das Vorhaben beim Alterszentrum im Geeren sind wichtige Themen, die in den nächsten Jahren anstehen», sagt Marc Manz. Sein Augenmerk werde aber auch den Gemeindefinanzen gelten, die Seuzach in letzter Zeit «etwas geplagt» hätten.

Vier Frauen streiten sich um zwei Sitze

Ein bisschen Spannung versprechen die Wahlen für die Primarschulpflege. In der siebenköpfigen Behörde kommt es zu einer Kampfwahl. Marco Calzimiglia, Manfred Leu (FDP), Patrizia Peyer-Sonderegger (FDP), Monika Sengör (parteilos) und Egon Watzlaw (FDP) treten nochmals an, Urs Christener (SVP) und Maja Stoffel (EVP) hören auf.

Um die zwei freiwerdenden Sitze streiten sich vier Frauen. Es kandidieren die Kommunikationsplanerin Nadine Herzog die Pflegefachfrau Nadia Schuppisser, die Verwaltungsangestellte Martina Seitz (alle parteilos) sowie die Polizistin Laura Wissmann (SVP).

Gleich viele Kandidierende wie Sitze

Für die Rechnungsprüfungskommission, die Reformierte Kirchenpflege und den Sekundarschulkreis entsprechen die Anzahl der Kandidaturen jener der zu vergebenen Sitze. Wieder in die RPK gewählt werden wollen Präsident Benno Suter (FDP), Richard Frei (SVP), Armin Schlittler (FDP) und Roger Stutz (SVP). Für den abtretenden Ulrich Furrer (parteilos) tritt die Lehrerin Gabriela Volkart (GLP) an.

Monika Frei (Präsidentin), Katharina Furrer, Esther Hablützel, Christoph Liebi, Larissa Molnar und Willi Studer (alle parteilos) wollen in der Reformierten Kirchenpflege bleiben. Für die zurzeit vakante Position in der Kommunikation kandidiert der Primarlehrer Peter Müller (EVP).

Die Sekundarschulpflege weist ab der neuen Amtsperiode nur noch sechs statt sieben Mitglieder auf. Armand Buchmann (SVP) und Hansjürg Schmid (FDP) treten nicht mehr an, für den frei werdenden Sitz stellt sich die Immobilienfachfrau Myriam Watzlaw (FDP) zur Wahl. Nochmals kandidieren Präsident Erich Jornot (FDP) sowie die Parteilosen Michael Kind, Thomas Müller, Elisabeth Rösli und Sven Thali.