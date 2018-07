Der Seuzemer Gemeinderat hat entschieden, im neuen Jahr vorläufig aufgenommene Ausländer aus Mietwohnungen in die Notunterkunft in Oberohringen umzuquartieren. (Foto: Michael Hotz)

Anwohner der Schulstrasse in Oberohringen sind aufs Neue verärgert. Sie wehrten sich schon erfolglos dagegen, dass der alte Kindergarten dort zur Asylunterkunft umfunktioniert wird. Sie forderten an der Gemeindeversammlung im Dezember 2016, dass auf einen Anbau verzichtet und nur das bestehende Gebäude angepasst wird. So wäre für rund 15 asylsuchende Personen Platz geschaffen worden. Die Abstimmung ging aber verloren.

Nach den Sommerferien erhält nun das ehemalige Schulgebäude diesen Anbau. 30 Personen finden gemäss der ORS Service AG, die in der Gemeinde Seuzach für die Betreuung der Asylsuchenden zuständig ist, in der Notunterkunft ab Mai 2019 Platz.

Asylsuchende werden umquartiert

Nun folgte der nächste Schock. Der Seuzemer Gemeinderat hat neue Pläne, was die Unterbringung von vorläufig aufgenommenen Ausländern betrifft. Demnach wird die Notunterkunft auch das neue Zuhause für männliche Asylsuchende, die zurzeit in Mietwohnungen untergebracht sind.

«Wir würden uns auch aufregen, wenn man uns 30 junge Schweizer vor die Nase setzen würde.» Anwohnerin der Schulstrasse in Oberohringen

«Sobald der Umbau abgeschlossen ist, wird man die vorläufig aufgenommenen Ausländer umquartieren», sagte Sozialvorsteher Peter Fritschi dem «Landboten». Die Unterkunft soll also stetig voll belegt werden.

Die Anwohner wollen ihre Ruhe haben

Einige Anwohner können diesen Entscheid nicht verstehen. «Wir sind enttäuscht, wie mit uns umgegangen wird», sagt ein Anwohner. Eine Anwohnerin ergänzt: «Wir werden belächelt und im Stich gelassen.» Die beiden blicken besorgt nach vorne, sie fürchten sich vor nächtlichem Lärm in ihrem ansonsten ruhigen Quartier. «Uns geht es nicht darum, dass es Asylsuchende sind. Wir würden uns auch aufregen, wenn man uns 30 junge Schweizer vor die Nase setzen würde», sagt die Frau.

Die zwei Anwohner verstehen auch nicht, warum die Gemeinde vorläufig Aufgenommene umplatzieren lässt. «Man kann doch nicht Asylsuchende, die ihn Seuzach integriert sind, aus ihren Mietwohnungen werfen und hierher bringen», echauffiert sich der Anwohner. Der sozialen Pflicht werde so nicht nachgekommen. «Es geht doch nur ums Geldsparen.»

Asylsuchende leben auch in Wohnhäusern der Gemeinde

Seitens Seuzemer Gemeinderat wehrt man sich. Die Präsidentin Katharina Weibel bezeichnet Begriffe wie Zentralisierung und Ghettoisierung, die im Zusammenhang mit dem Entscheid genannt wurden, als «unwahr und polemisch». Auch in den drei gemeindeeigenen Wohnhäusern an der Station-, Strehl- und Oberwiesenstrasse seien vorläufig aufgenommene Ausländer untergebracht. Weitere Wohnungen seien gemietet. Sie fährt fort: «Die Gemeinde zahlt Mietzinsen für wirtschaftlich abhängige Personen von über 300 000 Franken pro Jahr. Somit müssen gemeindeeigene Räumlichkeiten optimal genutzt werden, damit diese Kosten gesenkt werden können.»

Eben seien wieder zwei Wohnungen gekündigt worden. «Manche Häuser, in denen Asylsuchende leben, werden in den nächsten Jahren abgerissen», sagte Peter Fritschi dem «Landboten». Der Sozialvorsteher widerspricht dem Vorwurf, dass die Gemeinde ihrer sozialen Pflicht nicht nachkomme. Auf Anfrage hebt er hervor, dass Integration in Seuzach seit Jahren stattfindet.

«Gemeindeeigene Räumlichkeiten müssen optimal genutzt werden, damit diese Kosten gesenkt werden können.» Katharina Weibel, Gemeindepräsidentin von Seuzach

Als Beispiele nennt er das Projekt «Seuzi Grün», bei dem die Menschen für den Arbeitsalltag vorbereitet werden, und die Deutschkurse des privaten Vereins «Pro Integration». «Dazu wird den Asylsuchenden durch diesen Verein unsere Lebensart nähergebracht, indem sie etwa gemeinsam mit Seuzemern kochen und zwei Püntenparzellen hegen und pflegen.»

Keine Probleme seit Oktober

Seit dem Oktober 2017 haben die Anwohner des alten Kindergartens einen kleinen Vorgeschmack darauf, was sie ab Mai 2019 erwartet. Aktuell sind in der alten Abwartswohnung fünf männliche Personen untergebracht. Die ORS-Betreuerin vor Ort habe bisher unter den Bewohnern keine Schwierigkeiten festgestellt, so die Medienstelle.

Die beiden Anwohner haben ähnliche Erfahrungen gemacht. «Zuerst war es gewöhnungsbedürftig, aber mit fünf ausländischen Männern können wir leben», findet der Anwohner. Trotzdem: «Das Sechsfache an vorläufig aufgenommenen Männern ist fürs Quartier nicht tragbar.» Der Lärm sei aktuell noch aushaltbar, sei aber bereits jetzt schon angestiegen. «Sie telefonieren und rauchen oft auf dem Vorplatz des Kindergartens. Und das auch nachts.»

Über eine Hecke lässt sich reden

Beim nun entstehenden Anbau und dem Areal davor sehen die Anwohner noch bauliches Optimierungspotenzial. So würden sie es bevorzugen, wenn der Eingang zum neuen Gebäude von der südlichen auf die nördliche, von den Wohnhäusern abgekehrte Seite verlegt würde. Zudem haben sie eine Hecke zwischen Spielplatz und Eingang vorgeschlagen. «Das würde mehr Privatsphäre für alle Parteien schaffen», begründet die Anwohnerin. Beide Anliegen haben sie der Gemeinde vorgelegt.

Diese zeigt sich gesprächsbereit – jedoch nicht, was die Verlegung des Eingangs betritt. «Dieser muss gemäss der Baubewilligung auf der Südseite liegen, weil es auf der Nordseite keinen Zugangsweg hat», erklärt Peter Fritschi. Über die Bepflanzung beim Spielplatz könne hingegen noch diskutiert werden.

Die Anwohner sind verwundert, weshalb es nicht möglich ist, einige Meter Kiesweg zu ergänzen. Es sei ja kein zeitlicher Druck vorhanden. «Das Projekt für die Verlegung des Eingangs könnte in Zusammenarbeit mit uns Anwohnern ausgearbeitet werden. Das würde die Wohnsituation für alle Beteiligten erträglicher machen.»