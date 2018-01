In Seuzach wird es am 1. August voraussichtlich kein Feuerwerk geben. Es ist eines der Opfer im revidierten Budget 2018. Der Grund dafür: Erstmals in der Geschichte der Gemeinde hatte die Gemeindeversammlung das Budget fürs nächste Jahr zurückgewiesen. Der Voranschlag war an der geplanten Steuerfusserhöhung um zwölf Prozentpunkte gescheitert. Über das neu erstellte Budget wird nächsten Donnerstag, 18. Januar abgestimmt.

Steuerfusserhöhung von neun statt zwölf Prozentpunkten

Der Gemeinderat nahm sich exakt einen Monat Zeit, um nach dem Nein zum alten Budget Anfang Dezember ein neues zu erarbeiten. Dieses sieht in der Laufenden Rechnung einen Gesamtaufwand von gut 35 Millionen und einen Gesamtertrag von 35,2 Millionen Franken vor. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde soll bei 83 Prozent festgesetzt werden, was einer Erhöhung um neun Steuerfussprozente entspricht. Beim abgelehnten Budget war noch eine Steuerfusssteigerung von zwölf Prozentpunkten vorgesehen.

Die ausserordentliche Gemeindeversammlung zum Budget 2018 von Seuzach findet am nächsten Donnerstag, 18. Januar, um 20 Uhr in der Turnhalle Rietacker statt. Die Einladung zur Gemeindeversammlung finden Sie hier.

Damit trotzdem ein ausgeglichener Haushalt für 2018 erreicht werden kann, nahm der Seuzacher Gemeinderat im Vergleich zum ersten Voranschlag zusätzliche Sparmassnahmen vor. Nettoeinsparungen von rund 675‘000 Franken wurden definiert. «Es fallen viele kleine Sachen weg, die Seuzach attraktiv machen», sagt dazu Gemeindepräsidentin Katharina Weibel (FDP).

Kein 1.-August-Feuerwerk, höhere Badeabo-Preise

Die Sparmassnahmen wird die Bevölkerung direkt zu spüren bekommen. So fällt beispielsweise bei der Bundesfeier das Feuerwerk aus, die Schwimmbadabo-Preise werden erhöht und die Badesaison verkürzt, der Unterhalt des Fitness-Parcours und des Sportplatzes Rolli wird reduziert.

Diese Budget-Entscheidungen würden gemäss Katharina Weibel noch nicht dem Motto «Seuzach, lebenswert aktiv» widersprechen, doch die Gemeindepräsidentin warnt: «Sollte der Steuerfuss weiter gesenkt werden, würden Strukturen zerstört.» Als Folge müssten etwa Hallen- und Platzmieten erhoben, der Schulferien-Hort abgeschafft oder das Energiestadt-Label verlassen werden.

Der neue Voranschlag birgt Risiken

Schon jetzt berge das revidierte Budget einige Risiken, wie Katharina Weibel findet. «Die Unterhaltsarbeiten an Liegenschaften sind stark gekürzt oder verschoben worden. Unerwartete Massnahmen müssen dann der Rechnung aufaddiert werden, denn der finanzielle Spielraum ist zu gering.» Dazu sei es schwierig abzuschätzen, ob die vorgesehenen personellen und organisatorischen Massnahmen auch längerfristig und ohne Qualitätseinbusse realisiert werden könnten.

Trotz dieser Risiken hofft Katharina Weibel, dass «unsere Bemühungen mit dem revidierten Budget erkannt und akzeptiert werden». Der Gemeinderat habe sich mehrfach getroffen und in Ausschüssen gearbeitet. Miteinbezogen habe er dabei auch die Rechnungsprüfungskommission. Als Ausgangslage hätten gewichtete Listen mit Sparmassnahmen gedient, die seit Jahren geführt würden. «Diese zeigen das finanzielle Potenzial auf, formieren die Auswirkungen und berücksichtigen, ob gesetzliche Vorgaben zwingend erfüllt werden müssen», führt Katharina Weibel aus.

Für den Seuzacher Gemeinderat waren die letzten Wochen eine intensive Zeit, auch weil er das erste Mal mit der Situation eines zurückgewiesenen Budgets konfrontiert ist. So bestätigt auch die Gemeindepräsidentin: «Unbestritten, es war und ist ein Mehraufwand, der alle gefordert hat.» Nun sei sie zuversichtlich. Dies, weil sie davon überzeugt sei, dass «die verschiedenen Interessensgruppen sich an der Gemeindeversammlung für ihre Werte einsetzen werden».

Ohne Budget drohen Liquiditätsprobleme

Sollte das neue Budget entgegen den Erwartungen von Katharina Weibel wiederum zurückgewiesen werden, würde der Gemeinderat in der ersten Hälfte im Februar eine neuerliche Versammlung einberufen. Das Notbudget würde – bis ein rechtskräftiger Voranschlag vorliegt – weiter gelten.

Wie der Gemeinderat in der Einladung zur Gemeindeversammlung schreibt, dürften dabei Probleme bezüglich der Liquidität entstehen, weil keine provisorischen Steuerrechnungen gestellt werden können. Zusätzliche Darlehen müssten voraussichtlich aufgenommen werden. Sollte bis Ende März kein rechtskräftiger Steuerfuss vorliegen, obliegt dem Zürcher Regierungsrat die Aufgabe, diesen aufgrund der Bedürfnisse festzusetzen. Diesen Weg musste bis anhin noch keine Gemeinde gehen. Auch Seuzach würde sicherlich gerne darauf verzichten.