Die Jahresrechnung 2017 der Gemeinde Seuzach schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 246‘000 Franken ab. Gegenüber einem budgetierten Defizit von knapp 1,4 Millionen fällt das Ergebnis damit um zirka 1,15 Mio. besser aus.

Die Begründung dieses «erfreulichen Resultates» ist vielschichtig, heisst es in der Weisung zur Gemeindeversammlung am 11. Juni, an der über die Jahresrechnung abgestimmt wird. Gemäss dem Schreiben kann die hohe Differenz auf verschiedene Sachverhalte zurückgeführt werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Einmaleffekte:

Die bestehende Rückstellung für die Pensionskasse der Verwaltungsmitarbeitenden von 343‘000 Franken über die Laufende Rechnung konnte früher als erwartet ergebniswirksam aufgelöst werden. Dies, weil der Deckungsgrad von 100 Prozent erreicht wurde.

Die bilanzierten Investitionsbeiträge fürs Alterszentrum im Geeren konnten in eine Beteiligung umgewandelt werden, was zu einem Aufwertungsgewinn von 582‘000 Franken führte.

Aufgrund der sehr zurückhaltenden Investitionstätigkeit sowie dem Aufschub des Baubeginns der Notunterkunft Oberohringen sind die Abschreibungen um 157‘000 Franken tiefer ausgefallen als ursprünglich budgetiert.

Der Verein Spitex Regio Seuzach konnte der Gemeinde nach Ende des Rechnungsjahres anstelle eines budgetierten Defizits einen Gewinnanteil von 165‘000 Franken überwiesen.

Dazu hätten die «zeitnah eingeleiteten Sparmassnahmen von Gemeinderat und Verwaltung» ihre Wirkung nicht verfehlt. «Ein genauer Blick in die Laufende Rechnung zeigt, dass sich auch bei den einzelnen Funktionen grössere Abweichungen gegenüber dem Voranschlag ergeben haben, die unter dem Strich durch Sparbemühungen und Ergebnisverbesserungen ausgeglichen werden konnten», so die Gemeinde.