Die erste Seuzacher Gemeindeversammlung im neuen Jahr lockte eine hohe Zahl an Einwohner an. Der Gemeinderat hatte diese ausserordentlich einberufen müssen, weil der Voranschlag 2018 im ersten Schritt zurückgewiesen worden war. 509 Personen waren am Donnerstagabend der Einladung in die Turnhalle Rietacker gefolgt.

Diesmal brachte der Gemeinderat seinen Antrag durch, das Budget wurde angenommen. Der Abstimmung war eine engagierte Diskussion über den revidierten Voranschlag vorausgegangen. Zufriedene und unzufriedene Voten hielten sich ungefähr die Waage, berichtete der «Landbote».

Bundesfeier-Feuerwerk fällt aus

Mit dem gescheiterten Voranschlag wollte Seuzach die Steuern noch um zwölf Prozentpunkte erhöhen. Im nun angenommenen Budget 2018 liegt der Steuerfuss der Politischen Gemeinde bei 83 Prozent, was einer Erhöhung zum Vorjahr um neun Prozentpunkte entspricht.

Als Kompensation für die tiefere Steigerung der Steuern nahm der Gemeinderat beim Überarbeiten des Voranschlags zusätzliche Sparmassnahmen vor. Diese werden die Seuzacher direkt zu spüren bekommen. So fällt beispielsweise bei der Bundesfeier das Feuerwerk aus, die Schwimmbadabo-Preise werden erhöht und die Badesaison verkürzt, der Unterhalt des Fitness-Parcours und des Sportplatzes Rolli wird reduziert.

Vor der ausserordentlichen Gemeindeversammlung am Donnerstag hatte die Gemeindepräsidentin Katharina Weibel (FDP) gehofft, dass «unsere Bemühungen mit dem revidierten Budget erkannt und akzeptiert werden». Die Mehrheit der erschienenen Bürger tat ihr nun diesen Gefallen.