So soll das es ungefähr aussehen. Ein 14 auf 7 Meter grosse Kunstrasenfeld mit seitlichen Netzen. (Foto: Trendsport Rummenigge GmbH)

Alec Schwéry an dem Ort, wo das Minifussballfeld ab diesem Sommer stehen soll. (Foto: Michael Hotz)

Der Sportplatz Rolli weist drei Rasenfelder und einen Kunstrasenplatz auf. Doch schon bald soll die Heimstätte des FC Seuzach um einen Platz erweitert werden. Ein Minifussballfeld ist in der Planung. Kürzlich hat die Gemeinde die Baubewilligung erteilt.

Der Anstoss für dieses Projekt stammt von Alec Schwéry. Der 16-jährige Seuzacher hat in seiner Abschlussarbeit an der Sekundarschule ein Crowdfunding für das Minifussballfeld auf die Beine gestellt. 22‘000 Franken waren das Ziel, um das 14 auf 7 Meter grosse Kunstrasenfeld realisieren zu können. 23‘360 Franken sind am Ende der 50-tägigen Laufzeit zusammengekommen.

Details mit Lieferant besprechen

Das Geld ist vorhanden und die Bewilligung liegt vor: Zeit für den nächsten Schritt also. «Mein Vater und ich wollen bald mit dem Lieferanten des Minifussballfeldes zusammensitzen, um die Details zu besprechen», sagt der B-Junior. Dabei wird wahrscheinlich auch nochmals über die Kosten diskutiert. Weil der Euro in den letzten Tagen gestiegen ist, könnte es nun knapp werden mit dem Geld.

Der B-Junior stellt sein Vorhaben vor. (Video: Youtube/Alec Schwéry)

Die Lieferfirma, die Trendsport Rummenigge GmbH, stammt aus Deutschland. Die Preise der Schweizer Anbieter wären nicht finanzierbar gewesen, merkt Alec Schwéry an. «Wir mussten aufs Budget schauen, der deutsche Lieferant hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.» Dazu kommt, dass der Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS) erst im Sommer entscheidet, ob er einen Beitrag für den Unterhalt des neuen Feldes leisten wird. 35 Prozent der Kosten soll der ZKS-Zustupf betragen.

Noch gesucht werde laut Alec Schwéry ein Namenssponsor fürs Minifussballfeld. «Bei einem gewissen finanziellen Beitrag wird die Arena nach der Firma benannt.»

Angst vor Vandalismus

Trotz dieser Unsicherheiten bleibt Alec Schwéry zuversichtlich: «Es sieht weiter gut aus. Wir wollen das Feld realisieren.» Ähnlich klingt es vonseiten des FC Seuzach. «Wenn die Familie Schwéry mit dem Bau loslegen will, werden wir sie unterstützen», sagt Präsident Matthias Aeppli.

Das Minifussballfeld werde eine Bereicherung für die Sportanlage. Während den Trainingszeiten soll das Feld von den Vereinsmannschaften genutzt werden können, ausserhalb davon stehe es allen Seuzachern zur Verfügung.

Leichte Befürchtungen gibt es bezüglich Vandalismus. In letzter Zeit haben Unbekannte öfters Tornetze zerschnitten. Das Minifussballfeld soll direkt zwischen Waldweg und Platz 2 entstehen und wäre leicht zugänglich für mögliche Vandalen. Alec Schwéry lässt sich die Vorfreude aber nicht nehmen: «Das Minifussballfeld wird cool.»