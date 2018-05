Die Gemeinde Seuzach hat nun eine eigene Strassenwischmaschine. Seit rund zwei Monaten zieht der mechanisierte Putzdrache in den Krieg gegen den Seuzacher Strassenschmutz.

Bewaffnet ist er mit drei Bürsten, einer Hochdrucklanze und einem Staubsauger. Geführt wird er von Frances Maphoso, der dem Unterhaltsdienst Seuzach aushilft und bei Bedarf auch kurzfristig einspringen kann.

Hüne mit Herz

Eine spezielle Ausbildung brauche der Chauffeur nicht, um die Strassenwischmaschine zu bedienen. «Einen Tag lang wurde ich von der Firma, die uns die Maschine vermietet, instruiert», so der grossgewachsene Bus- und LKW-Lenker, der beim Ein- und Aussteigen aufpassen muss, dass er sich den Kopf nicht anschlägt.

«Wenn ich auf Achse bin, winken mir lachende Kinder zu.» Frances Maphoso, Chauffeur

Maphoso sagt, diese Arbeit liege ihm besonders am Herzen. Speziell motiviere ihn das viele positive Feedback seitens der Bevölkerung. Am meisten freue er sich aber über die Reaktionen der Kinder. «Wenn ich auf Achse bin, staunen die Kleinen. Sie lachen und winken mir zu», so Maphoso. Auf die Kinder muss eine solche Maschine mit dem hünenhaften Chauffier wohl exotisch, nahezu magisch wirken.

Aber auch die Aufmerksamkeit von Rentnern scheint sie zu erregen: Ein Seuzacher beobachtet, wie Maphoso – am Lenkrad der Strassenwischmaschine – einem anderen Verkehrsteilnehmer Platz macht. Er sagt: «Ich sehe die Maschine zum ersten Mal in Aktion. Wir haben einen sehr guten Fahrer.»

Sparen und Spontaneität

Vor der Anschaffung der neuen Strassenwischmaschine kümmerte sich laut Gemeindeschreiber Urs Bietenhader ein Unternehmen um die Reinigung der Strassen in Seuzach. Die Strassenreinigung habe bis dato die Gemeinde Seuzach jährlich rund 50 000 Franken gekostet. Nicht in diesem Betrag inbegriffen seien zusätzliche Reinigungseinsätze gewesen, wie sie beispielsweise nach Wasserleitungsbrüchen geleistet wurden.

«Wenn jemand reklamiert, reagieren wir sofort.» Kassyo Santos, Leiter des Unterhaltsdienstes

Die 24 Reinigungstage seien bisher zu Jahresbeginn fix eingeplant gewesen. «Ein kurz nach der Reinigung eintretendes Unwetter konnte in der Vergangenheit den Reinigungseffekt zunichtemachen. Heute sind wir viel flexibler. Wir reinigen dann, wenn es nötig ist», so Bietenhader. Mit der neuen Strassenwischmaschine werde die Strassenreinigung rund 40 000 Franken kosten. Der Gemeindeschreiber fügt hinzu: «Gegenüber der Kommission Gemeindebetriebe wird nach einem halben Jahr Bericht über die tatsächliche Entwicklung der Kosten abgelegt.»

Mit der neuen Maschine sollen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Sie soll nicht nur Kosten sparen (siehe Box unten), sondern gleichzeitig für sauberere Strassen sorgen, da die Einsätze spontan erfolgen können. So befährt sie – da sie die Bürsten einfahren kann – problemlos auch enge Strassen.

Laut Kassyo Santos, dem Leiter des Unterhaltsdienstes, würden drei Einsätze pro Monat stattfinden. «Wenn jemand reklamiert, reagieren wir aber sofort.» Vor allem der Bahnhof Seuzach und der Buchenwald lechzten nach den Wochenenden nach einem frischen Bad.

«Die Kostenzitrone wurde ausgequetscht»

Nach der Ablehnung des Budgets durch die Stimmberechtigten anfangs Dezember 2017 war die Verwaltung laut Gemeindeschreiber Urs Bietenhader gefordert, «die bereits ausgepresste Kostenzitrone noch weiter auszudrücken». Der Leiter des Unterhaltsdienstes, Kassyo Santos, habe sich im Rahmen dieser Budgetbearbeitung auf die Suche nach einer kostengünstigen Mietlösung für die Strassenreinigung gemacht und diese tatsächlich auch gefunden. Allerdings funktioniere diese Lösung nur, weil man mit Frances Maphoso einen temporären Angestellten gefunden habe, der im Stundenlohn die Maschine fahren könne.