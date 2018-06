Der Frauenchor machte am 25. Mai 1952 an der Uniformenweihe der Musikgesellschaft Seuzach mit. (Foto: PD)

Geprobt wird am Dienstagabend im Singsaal des Schulhauses Halden in Seuzach. (Foto: Michael Hotz)

Als der Frauenchor Seuzach 1883 gegründet wurde, herrschten noch andere Zeiten. Er hiess damals noch Töchterchor, denn laut Statuten durften nur «unbescholtene Töchter» im Chor singen. Sobald diese heirateten, mussten sie austreten und die Abende bei Mann und Kind verbringen.

In ihren Uniformen Der Töchter- und Frauenchor Seuzach 1933. (Foto: PD)

Selbst als ab 1927 auch vermählte Frauen mitmachen durften, waren die Probeabende zumindest teilweise noch fremdbestimmt. «Damit die Hausarbeit nicht liegen bleibt, mussten die Mitglieder den Flickkorb oder die Stricksachen von zuhause mitnehmen. Nur so durften sie sich treffen. Wieder daheim wurde dann dem Ehemann die Arbeit gezeigt», erzählt die Dirigentin Marianne Rotta (67), die seit 17 Jahren dem Chor angehört.

Fröhlich und aufgestellt

Heute, 125 Jahre nach der Gründung, haben die Mitglieder des Seuzemer Frauenchors ihre Dienstagabende im Singsaal des Schulhauses Halden für sich. Die aktuell 27 Frauen zwischen 45 und 85 Jahren geniessen das. «Viele von uns haben wegen ihres Alters einige Gebrechen, aber zu den Proben kommen sie trotzdem immer sehr gerne», sagt Esther Bärtschi (73), die Präsidentin des Chors. Sie seien eine fröhliche und aufgestellte Truppe.

Probe am Dienstagabend Der Frauenchor Seuzach übt im Singsaal des Schulhauses Halden. (Handyvideo: Michael Hotz)

Der soziale Aspekt des Seuzemer Chorlebens wird aktiv gepflegt. Zu einer Tradition hat sich der Brauch der «stillen Freundin» entwickelt. «Jede Frau bekommt an unserer Generalversammlung ein anderes Mitglied zugelost, dem sie unerkannt kleine Geschenke macht. Am Geburtstag der Beschenkten gibt sich die stille Freundin dann zu erkennen», erklärt Esther Bärtschi. So lerne man sich noch von einer anderen Seite kennen.

Solche kleinen Gesten schaffen eine Vertrautheit unter den Seuzemer Chorsängerinnen, welche die Präsidentin besonders schätzt: «Wir sprechen bei uns auch über Belastendes. Zum Beispiel über Todesfälle.»

Eis-Essen vor den Sommerferien

Diesen Freundschaftsbund verstärken die vielen Anlässe, die der Frauenchor jedes Jahr durchführt. Eines der Rituale ist etwa die «Glacé-Probe» am letzten Dienstagabend vor den Sommerferien. «Mein Mann bringt an diesem Tag für alle Eis mit, das wir dann draussen essen», klärt Marianne Rotta auf. Dazu kommen drei oder vier Auftritte pro Jahr, für welche die Dirigentin immer wieder neue Lieder mit dem Chor einübt.

Sonnige Gäste aus dem Rheintal am Jubiläumskonzert



Ihr 125-jähriges Bestehen feiert der Frauenchor Seuzach mit einem Geburtstagskonzert am Samstag, 23. Juni. Am Jubiläumsanlass in der Katholischen Kirche in Seuzach ist neben befreundeten Musikerinnen und Musikern sowie Männerchören auch ein besonderer Gastchor dabei: die Sun Singers aus dem St. Galler Rheintal, die sich aus Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung zusammensetzen. «Ich habe sie das erste Mal in der Kirche in Trogen während des dortigen Adventsmarkts gehört. Ihre Ausstrahlung hat mich sofort begeistert», erzählt Esther Bärtschi, Präsidentin des Frauenchors Seuzach. Bei den Sun Singers mit ihren sonnengelben T-Shirts gehe einem einfach das Herz auf.

Dabei beweist sie einige Kreativität. So gehört etwa ein Lied der Maori zum Repertoire des Seuzemer Frauenchors. Besonders stolz ist die ehemalige Primarlehrerin auf «La fanfare du printemps» von Joseph Bovet. «Die meisten Chöre aus der Umgebung singen diesen Frühlingsmarsch auf Deutsch, wir aber im Original.»

Die motivierende Art von Marianne Rotta ist für Esther Bärtschi der Grund, weshalb die Mitglieder des Frauenchors stets bereit sind, neue Stücke zu lernen. «Ihr lasst euch auch mitziehen», gibt die Dirigentin das Lob der Präsidentin gleich zurück. Man merkt, beim Frauenchor Seuzach stimmt es. Deshalb erstaunt es nicht, wenn Esther Bärtschi sagt: «Wir sind zwar alt, aber niemand von uns denkt ans Aufhören.»