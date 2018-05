An trockenen Sommertagen freuen sich nicht nur die Badegäste sondern auch die Rasenflächen über eine nasse Erfrischung. In der Badi Seuzach müssen darum an Spitzentagen bis zu acht Kubikmeter Wasser für die Bewässerung der Rasenfläche aufgewendet werden. «Die Gäste reagieren sehr sensibel auf braune Stellen im Rasen», erzählt Andrea Braun, Leiter Liegenschaften und Sportanlagen der Gemeinde Seuzach.

Dass für die Rasenbewässerung bestes Trinkwasser verwendet wird, störte die Bademeister schon länger. «Letzten Sommer hatten wir während einer Trockenperiode mit einem Engpass bei der Wasserversorgung zu kämpfen.» Dieses Ereignis sei ausschlaggebend gewesen, um die Idee, mit einem Wassertank die Bewässerung zu optimieren, umzusetzen.

Bademeister Martin Jäggi erledigt noch die letzten Arbeiten am Tank. (Foto: Annalena Schmid)

Wasserkreislauf fördern

An einem besucherreichen Tag müssen die Badebecken stetig mit Frischwasser aufgefüllt werden, um so Harn- oder Schweissrückstände zu verdünnen. Das überschüssige Wasser floss bisher nach der Filterung in den Welsikerbach. «Diese Wassermenge wird neu in einem 16 Kubikmeter grossen Tank gespeichert und für die Bewässerung der Rasenfläche genutzt», erklärt Andrea Braun.

Der Wassertank sorgt dafür, dass die Bewässerung der Rasenfläche effizienter wird. (Foto: Martin Jäggi)

Eine Pumpe im Tank sorgt dafür, dass das Wasser durch Leitungen in der ganzen Anlage verteilt wird und an verschiedenen Orten angezapft werden kann. So könne eine grosse Menge an Frischwasser gespart werden. Eine Knappheit bei der Wasserversorgung kann dadurch ebenfalls verhindert werden. «Neben dem ökologischen Aspekt wird durch den Wassertank auch die Arbeit der Wasserversorgung erleichtert», freut sich Andrea Braun. Und über längere Zeit werde sich der Bewässerungstank auch finanziell auszahlen.

Letzte Vorbereitungen laufen

Vor gut einer Woche wurden die Arbeiten am Wassertank fertiggestellt. Auch die Schwimmbecken sind bereits gefüllt. «Die Wassertemperatur misst inzwischen schon 23 Grad Celsius», erzählt Martin Jäggi, Bademeister im Freibad Seuzach. Nun würden vor allem noch Garten- und Reinigungsarbeiten anstehen. «Momentan erschwert uns der Blütenstaub die Arbeit», so Jäggi weiter. Die Vorfreude auf den Saisonstart am Samstag, 5. Mai, sei gross. «Ich freue mich vor allem darauf, all die bekannten Gesichter wieder zu sehen.»

Saisonstart in der Badi Seuzach:

Im Freibad Seuzach startet die Badesaison ab dem Samstag, 5. Mai.

Das Freibad ist an folgenden Zeiten geöffnet:

Mai und September: 10 - 19 Uhr, Juni bis August: 9 - 20 Uhr, Sonn- und Feiertage: bis 19 Uhr

Frühschwimmen für Kartenbesitzer: Montag bis Freitag von Juni bis August von 6 - 8 Uhr

Weitere Informationen unter 052 335 14 44 oder schwimmbad@seuzach.ch oder www.badi-seuzach.ch

Adresse: Landstrasse 26, 8472 Seuzach