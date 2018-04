Neftenbach, Seuzach, Wiesendangen

Letzte Wahlen für zwei Gemeindeschreiber

Für zwei der drei Gemeindeschreiber sind die Erneuerungswahlen (inkl. möglicher zweiter Wahlgang am 10. Juni) die letzten Wahlen, die sie für ihren jetzigen Arbeitgeber organisiert haben. Urs Bietenhader geht nach langjähriger Tätigkeit in Seuzach in Pension. Sein Nachfolger wird Beat Meier, der zurzeit Gemeindeschreiber in Geroltswil ist. In Neftenbach tritt Hannes Friess ab. Für ihn wird noch nach einem Ersatz gesucht.

Die ersten Erneuerungswahlen in Wiesendangen als Gemeindeschreiber sind es hingegen für Martin Schindler. Er übernahm das Amt im März 2017 von Hans-Peter Höhener.