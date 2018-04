In den drei Gemeinden Neftenbach, Seuzach und Wiesendangen ist heute Sonntag grosser Wahlsonntag. Die Stimmberechtigten bestimmen die Behördenmitglieder neu. Wird der Nachfolger von Kurt Roth (FDP) als Wiesendanger Gemeindepräsident schon heute gefunden oder muss ein zweiter Wahlgang her? Wer wird für die abtretenden Silvia Weidmann (SVP) und Manfred Stahel (Freie Wähler) in den Gemeinderat von Neftenbach einziehen? Kommt es in Seuzach trotz einer Ausgangslage, die wenig Spannung verspricht, doch zu Überraschungen?

«Züriost» liefert ab etwa 12 Uhr Informationen und Resultate zu den Erneuerungswahlen in Neftenbach, Seuzach und Wiesendangen.