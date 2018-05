In der Toilette machte der Werkhofleiter eine grusige Entdeckung. (Foto: Marko Stevic)

Gerne halten sich die Jugendlichen im Bereich der Kapelle auf, so Reto Grob. (Foto: Marko Stevic)

Der Friedhof Steinmöri wird heimgesucht – aber nicht von übernatürlichen Wesen, sondern von Jugendlichen und Rehen.

«Im Frühling und im Herbst sind die Rehe auf Futtersuche. Wenn jemand das Friedhofstor nicht schliesst, dann fressen die Tiere die Blütenköpfe», sagt Reto Grob, Leiter des Werkhofs und Brunnenmeister in Neftenbach.

Hungrige Rehe

Reto Grob habe das schon oft erlebt. Allerdings seien die Grabblumen diesen Frühling besonders stark verwüstet worden. «Wenn die Leute für die Pflege der Gräber zahlen, ist es verständlich, wenn sie aufgrund der Schäden bestürzt sind.» Wer sich persönlich der Pflege der Gräber widmet, sei wohl noch mehr wegen des tierischen Vandalismus bekümmert, so Grob.

Die Winter-Pflanzen bei den Gräbern seien zerstört worden, nun werde deshalb der Sommerflor eingesetzt. «Die Rehe haben bald wieder ein grösseres Nahrungsangebot in den Wäldern.» Die Gefahr durch die Vierbeiner dürfte also fürs Erste gebannt sein. Doch ein anderes Problem tritt nicht nur regelmässig in Erscheinung, es scheint auch unlösbar.

Party und Picknick

Eine Neftenbacherin, die oft den Friedhof besucht, sagt: «Letzte Woche ist mir so viel Güsel bei der Bank am Friedhofseingang in die Augen gestochen, dass ich ihn selbst entsorgt habe.» Diesen hätten Jugendliche liegengelassen, die gerne auf dem Friedhof «Party und Picknick machen».

Reto Grob bestätigt diese Aussage: «Der Friedhof ist ein beliebter Jugendtreff.» Das Littering bei der Bank vor dem Friedhofseingang ist – «wenn es nicht ausartet» – für den Werkhofleiter «noch im Toleranzbereich». Für die Jugendlichen habe er Verständnis: «Jeder braucht einen Ort für sich selbst, um sich zurückzuziehen.» Allerdings sei es nicht in Ordnung, wenn der Friedhof missbraucht werde.

Kippen und Kondome

Die Jugendlichen hielten sich gerne im Bereich der Kapelle auf. «Wenn es regnet, haben sie eine Überdachung. Da hat es auch eine warme Toilette, in der sie gerne kiffen», so Grob, der auch schon Stummel von Joints gefunden hat. Er zeigt ein Foto von einem verstopften Pissoir. Darauf sind Kippen und Kondome erkennbar.

Das Bild ist umso grotesker und fehl am Platz, wenn man das Klosett verlässt. Die Inschrift «Ich bin die Auferstehung und das Leben, Joh.11.25» ist an der Kapellenwand zu lesen.

Auf die Frage, wie sich solche Unbilder verhindern liessen, weiss Grob keine Antwort. «Zu den jüngeren Jugendlichen habe ich noch Zugang. Diese kommen meinen Bitten nach.» Doch die älteren hätten spätestens nach einer Woche seine Ansinnen bereits wieder vergessen.