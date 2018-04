Michel Truog aus Neftenbach hat es geschafft: Der 26-Jährige ist in den Live-Shows von «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) dabei. Im Recall-Finale am vergangenen Samstag traten jeweils zwei Kandidaten gegeneinander an - weiter kam aber nur einer.

Michel Truog trat gegen Sven Lüchtenborg an. Zusammen performten sie den Song «Here without you» von 3 Doors Down. Schon vor dem Auftritt stieg die Nervosität, der Neftenbacher zeigte Ehrgeiz. «Das ist einer der wichtigsten Auftritte in meinem Leben. Ich geben alles, um weiterzukommen.»

Der Auftritt von Michel Truog und Sven Lüchtenborg sorgte für Begeisterung beim Publikum: (Video: Youtube.com)

Weiter trotz schlechter Leistung

Ganz überzeugen konnte er die Jury aber nicht. So meinte DSDS-Ikone Dieter Bohlen: «Du warst zwar etwas besser als Sven, hättest aber noch viel besser sein können.» Im Gegensatz zu seinem Kontrahenten hätte sich Michel Truog in den letzten Tagen nämlich nicht gesteigert. Ein Satz, der für Unsicherheit sorgte - war das das Ticket nach Hause?

Arm in Arm traten Michel Truog und Sven Lüchtenborg zur Entscheidung vor die Jury, der Schweizer und der Deutsche wurden während der Show zu guten Freunden. Den Einzug in die Live-Shows schaffte letztlich nur der Neftenbacher. Jurorin Ella Endlich meinte: «Deine Leistung heute war gut.» Dieter Bohlen fügte an: «Aber nicht sehr gut.» Trotzdem wolle die Jury ihn statt Sven Lüchtenborg weiterlassen. In die Freude des Neftenbachers mischte sich auch Trauer: «Ich hätte mir gewünscht, dass Sven ebenfalls weiter wäre.»

Michel Truog ist einer von zehn Kandidaten, die ab nächstem Samstag in den Liveshows um den Einzug in das DSDS-Finale kämpfen. Für zwei Sänger wird der Traum gleich nach der ersten Show platzen.