In das leerstehende Getreidesilo in Neftenbach soll Leben einkehren. Die Oberwiler Firma Knecht Immobilien AG will als Besitzerin des Turms neben der Warth-Mühle am Näfbäch acht 3,5-Zimmer-Wohnungen dort einbauen lassen. Dies berichtete der «Landbote». Das Baugesuch zur Umnutzung sei kürzlich bewilligt worden.

Vor dem Umbau müssen gemäss «Landbote» verschiedene Vorgaben beachtet werden. So steht die Warth-Mühle unter Denkmalschutz, der Mühleturm unterliegt bestimmten Restriktionen. Erwin Knecht, Firmeninhaber von Knecht Immobilien sagte gegenüber der Winterthurer Tageszeitung: «Wir mussten deshalb das Treppenhaus mit Lift von aussen ins Innere des Gebäudes verlegen, damit der vor einigen Jahren festgelegte Waldabstand eingehalten werden konnte.»

Start des Umbaus Ende 2018 oder Anfang 2019

Weiter schreibt der Kanton vor, dass Fenster bloss auf der Stirnseite des Turms bei den Balkonen eingebaut werden dürfen. Erwin Knecht betonte gegenüber dem «Landboten» aber, dass keine dunklen Wohnungen entstehen würden. Die Vorschriften bezüglich der Lichtanteile könnten mühelos eingehalten werden.

Der Umbau soll Ende 2018 oder im Frühjahr des nächsten Jahres gestartet werden. (mth)