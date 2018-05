So sieht ein Gefährt aus, das an den Solarmobilrennen zum Einsatz kommt. (Foto: Markus Aepli)

Der Neftimärt, der ab Anfang Mai jeden Samtag auf dem Dorfplatz vor dem Gemeindehaus stattfindet, wird um eine Attraktion reicher. Nur knapp eine Woche nach der Formula-e-Premiere in Zürich lockt Neftenbach mit einem Formel-s-Rennen. Am Samstag, 16. Juni, veranstaltet die Energie- und Umweltkommission der Gemeinde das erste Neftenbacher Solarmobilrennen.

Unterstützt wird der Anlass durch das Team von Markus Aepli von Aepli Ateliers. Das Ostschweizer Unternehmen arbeitete das Konzpet für solche Solarmobilrennen aus und ist damit bereits seit 20 Jahren in verschiedenen Schweizer Gemeinden unterwegs.

So kann ein Solarmobil aussehen. (Foto: Markus Aepli)

Schnelligkeit und Kreativität

Marc Bosshard, Präsident der Neftenbacher Energie- und Umweltkommission, erklärt den Rennmodus: «Gestartet wird immer in einem Zweierteam. Dabei ist die eine Person für den Start zuständig, die andere fängt das Mobil am Ende der zehn Meter langen Strecke auf.» Im Duell eins gegen eins wird zuerst in einer Gruppenphase entschieden, wer in die Finalrennen kommt. Wer die meisten Punkte erzielt, kommt eine Runde weiter.

«Ziel ist es, dass jedes Team etwa fünf Mal ihr Gefährt fahren lassen kann.» Neben dem schnellsten Flitzer wird zusätzlich das fantasievollste Gefährt prämiert. «Das Mobil sollte nicht nur windschnittig und leicht sein, sondern auch kreativ gestaltet werden», verrät der 43-jährige Neftenbacher.

«Die Kinder sollen spielerisch die Solarenergie kennenlernen» Marc Bosshard, Präsident der Energie- und Umweltkommission Neftenbach

Bausätze für Chancengleichheit

Um für Chancengleichheit zu sorgen, sind der Motor und das Solarpanel vorgegeben. Die Bausätze für das Mobil können für 31 Franken entweder auf der Gemeindekanzlei oder auf der Website von Aepli Ateliers bezogen werden. «Mit der Unterstützung der Eltern können bereits Kinder ab acht Jahren ein Solarmobil bauen», schätzt Marc Bosshard. Der Grossteil kann dabei mit einer normalen Heimwerkerausrüstung zusammengebaut werden. Für die elektronischen Teile werde ein Lötkolben benötigt.

«Wer diese Ausrüstung nicht besitzt, kann am 26. Mai an unseren Workshop kommen.» Im Bastelraum des Schulhauses Drei Linden können sich Teilnehmende Tipps und Tricks einholen und vor Ort ihr Mobil aufbauen. Auch Markus Aepli wird anwesend sein und Ratschläge erteilen.

Solarmobilrennen Neftenbach: Der Anlass findet am Samstag, 16. Juni, ab 9 Uhr auf dem Gemeindehausplatz Neftenbach statt.

Anmeldung bis am 25. Mai unter: www.formel-s.ch

Der Workshop zum Thema ist am Samstag, 26. Mai, ab 9 Uhr im Bastelraum UG des Schulhauses Drei Linden in Neftenbach.

Weitere Infos und Tipps: www.aepliateliers.ch

Solarenergie kennenlernen

Mit dem Anlass möchte die Energie- und Umweltkommission schon den Jüngsten einen Bezug zu erneuerbaren Energien ermöglichen. Denn so würden sie das Thema im Erwachsenenleben als normal anschauen. «Die Kinder sollen spielerisch die Solarenergie kennenlernen», so Marc Bosshard. Er habe das Gefühl, dass Energiethemen am besten über Kinder vermittelt werden. «Denn so wird das Thema auch an die Eltern weitergegeben.»

Frühere Anlässe hätten gezeigt, dass das Interesse für Umweltthemen bei Erwachsenen doch eher gering sei. «Wenn wir durch das Rennen nur einen Denkanstoss geben, bin ich zufrieden.» Doch der 43-Jährige betont: «Missionieren wollen wir mit dem Anlass aber auf keinen Fall.»

Schönes Wetter erwünscht

Damit der Anlass ein voller Erfolg werde, hoffen die Veranstalter nun auf schönes Wetter. «Aber zur Umwelt gehört eben auch Regen», so Marc Bosshard. Die Herausforderung sei darum, das Mobil optimal an die vorherrschenden Lichtverhältnisse anzupassen.