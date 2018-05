Der Gemeindeschreiber hat eine andere Meinung als der Neftenbacher Gemeinderat rund um Präsident Martin Huber, was die Führungskompetenzen der Verwaltung anbelangt. (Foto: PD)

Hannes Friess verlässt die Gemeinde Neftenbach am Ende dieser Woche. (Archivfoto: Michael Hotz)

Der Gemeindeschreiber Hannes Friess verlässt Neftenbach Ende diese Woche. Der 18. Mai ist sein letzter Arbeitstag für die Gemeinde. Dies ist bereits seit Februar bekannt.

Dass Hannes Friess nach nur drei Jahren nach Geroltswil wechselt, ist auf unterschiedliche Auffassungen von Kompetenzen in Neftenbach zurückzuführen. Wie der «Landbote» berichtete, unterstützt der nun abtretende Gemeindeschreiber die unternehmensähnliche Führungsstruktur, welche die Gemeinde Neftenbach seit zehn Jahren praktiziert. Demnach nimmt der Gemeinderat wie ein Verwaltungsrat die strategische Rolle ein, während die Verwaltung unter dem Vorsitz des Gemeindeschreibers die operative Führung innehat.

Der Neftenbacher Gemeinderat setzt sich aber für eine andere Führungsstruktur ein, bei der jedes Exekutiv-Mitglied eine eigene Ansprechperson auf der Verwaltung hat. Eine Landsgemeinde wie Neftenbach brauche direktere Wege, meinte Gemeindepräsident Martin Huber gegenüber dem «Landboten».

Martin Schmid kommt Anfang November

Im April hat die Gemeinde bekanntgegeben, dass Martin Schmid das Amt des Gemeindeschreiber übernehmen wird. Seine Stelle in Neftenbach wird der jetzige Gemeindeschreiber in Dinhard am 1. November antreten. Bis dahin übernimmt nach dem Abgang von Hannes Friess ad interim eine Fachkraft die freie Position.