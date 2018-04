Der Seuzemer Gemeinderat hat kürzlich ein Gesuch der Gravag AG bewilligt. Damit erhielt das Unternehmen aus St. Margrethen die kommunale Konzession für den Bau eines Erd- und Biogas-Versorgungsnetzes, mit dem die Gemeinden Seuzach, Hettlingen und Neftenbach beliefert werden sollen.

«Dieser Entscheid des Gemeinderats ist für uns nun der Startschuss zur Umsetzung des Projekts», sagt Roger Schneider, Geschäftsführer der Gravag AG. Der St. Galler Erdgas-Versorger wird nun eine Tochtergesellschaft – die WIN Erdgas AG – mit Sitz in Seuzach gründen. «Wir haben damit gute Erfahrungen im Zürcher Oberland gemacht, wo wir seit rund drei Jahren aktiv sind», so Roger Schneider. Die Tochtergesellschaft EZO Erdgas AG beliefert Hauseigentümer und Gewerbe in Gossau und Mönchaltdorf.

Erste Lieferungen im Herbst 2019

Mit der Projektierung der Leitungen im neuen Erschliessungsgebiet wird in diesem Sommer begonnen, Informationen an die Bevölkerung gibt es im Herbst. Die Gravag AG plant mit dem Baustart im Frühjahr des kommenden Jahres, nach heutigem Stand sollen bereits im darauffolgenden Herbst die ersten Kunden mit Erd- oder Biogas versorgt werden.

Dass es so schnell vorwärts gehen kann, liegt an den «optimalen Voraussetzungen» in Seuzach, wie es Roger Schneider ausdrückt. Die Erdgas Ostschweiz AG, der Zulieferer der Gravag AG, betreibt seit vielen Jahren eine Verteilstation in Unterohringen. Eine Erdgas-Hauptleitung durchquert also die Gemeinde, ohne dass Seuzach daran angeschlossen ist.

Druckreduzierstation in Unterohringen

Das will nun die Gravag AG ändern. Eine Druckreduzierstation wird in die Verteilstation integriert, welche die Einspeisung für die WIN Erdgas AG sicherstellt. Der Auftrag dazu ist laut Roger Schneider bereits an die Erdgas Ostschweiz AG erteilt worden.

Um ein Leitungsnetz zu den künftigen Endkunden aufzubauen, werden in den drei Gemeinden unterirdische Leitungen für das Gas verlegt. «Die Grabenprofile im Ortsnetz entsprechen denen für Strom- oder Wasserleitungen. Dabei werden auch modernste Verlegetechniken wie gesteuerte Erdbohrungen eingesetzt», erklärt Roger Schneider. Nach den Bauarbeiten werde die Energie «ohne Schwerverkehr und Lärm» zu den Kunden fliessen.

Lokale Unternehmen profitieren

Die Gravag AG wird in den nächsten fünf Jahren rund zehn Millionen Franken für ihr Vorhaben im Erschliessungsgebiet investieren. «Die Wertschöpfung wird dabei zum grossen Teil in der Region bleiben, weil wir insbesondere lokale Unternehmen bei der Umsetzung berücksichtigen», verspricht Roger Schneider. Darüber freut man sich auch in der Gemeinde Seuzach. Gemeindeschreiber Urs Bietenhader teilt mit: «Wir können mit zusätzlichen Steuereinnahmen rechnen. Dazu fliessen durch den Konzessionsvertrag Gebühren in die Gemeindekasse.» Weil es sich um ein rein privatwirtschaftliches Projekt handle, fielen bei der Gemeinde keine Kosten an.

Damit sich diese Investitionen für die Gravag AG auch lohnt, muss sie möglichst viele neue Erdgas-Abnehmer akquirieren können. Roger Schneider sieht im Erschliessungsgebiet das Potenzial dazu: «Alleine in Seuzach sind noch rund 850 Ölheizungen mit einem Verbrauch von zirka vier Millionen Liter Heizöl in Betrieb. Es ist unser Ziel, einen möglichst hohen Anteil dieser Kunden von den Vorteilen von Erd- und Biogas zu überzeugen.»

Bessere Umweltbilanz von Erdgas

So besticht Erdgas unter anderem mit einer besseren Umweltbilanz im Vergleich mit Heizöl. Die CO2-Emissionen sind bis zu 30 Prozent geringer, die Luft wird dank sauberer Verbrennung viel weniger mit Feinstaub oder Russ verschmutzt. Dazu ist die Kombination mit erneuerbaren Energieträgern wie Solar einfacher. Deshalb streicht Roger Schneider diesen Mehrwert nochmals heraus: «Wir sind davon überzeugt, dass wir mit der entsprechenden Netzinfrastruktur einen systemrelevanten Beitrag für die Energiezukunft leisten.»