Längere Zeit ein frommer Wunsch einiger Hettlinger und Seuzacher, nun wird er Wirklichkeit. Ab Dezember verkehrt eine Buslinie von Hettlingen nach Seuzach und in die Gegenrichtung. (Fotomontage: PD)

Die benachbarten Gemeinden Hettlingen und Seuzach sind bis anhin nicht mit einer direkten ÖV-Verbindung verknüpft. Mit dem Fahrplanwechsel diesen Dezember wird sich dies nun ändern. Die Buslinie 679 endet aktuell an der Haltestelle Föhrenstrasse in Hettlingen. Künftig soll die Linie über Unterohringen zum Bahnhof in Seuzach weitergeführt werden. Das Postauto braucht für diese Strecke rund sieben Minuten und verkehrt jeweils montags bis freitags.

Ältere Menschen profitieren

Die Gemeinderäte von Hettlingen und Seuzach haben sich beide seit einiger Zeit für eine solche Buslinie eingesetzt. So sagt der Hettlinger Gemeindepräsident Bruno Kräuchi: «Seuzach ist aufgrund der Grösse und Infrastruktur ein zentraler Standort in der Region, der wegen der demografischen Entwicklung zunehmend wichtiger wird.» Ältere Menschen können etwa das Alterszentrum im Geeren oder dort ansässige Ärzte einfacher und schneller erreichen.

Seuzacher «Avec»-Shop verkauft weiter ÖV-Tickets:

Im «Avec»-Shop am Bahnhof Seuzach werden weiterhin ÖV-Tickets verkauft. Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation beauftragte die SBB, die Verträge mit Drittverkäufern neu auszuhandeln und bis 2020 zu verlängern. Die SBB hatte eigentlich vor, ÖV-Billette nur noch selber zu vertreiben, National- und Ständerat sprachen sich jedoch für ein Moratorium dieser Pläne aus.

Deshalb habe der Gemeinderat den Antrag nach einer solchen Postautolinie bereits mehrfach bei der Postauto Schweiz AG und beim Zürcher Verkehrsverbund deponiert. Gleiches hat auch Seuzach getan. «Wir haben uns als primäres Ziel für die Anbindung von Ober- und Unterohringen an Seuzach eingesetzt», sagt Hans-Peter Häderli, Verkehrsvorsteher in Seuzach.

Kostengünstige Lösung

Die Wünsche der beiden Gemeinden wurden beim Zürcher Verkehrsverbund erhört. «Aufgrund einer Konzeptanpassung im Weinland im Rahmen der dritten Etappe der vierten Teilergänzungen ergab sich jetzt die Möglichkeit, diese Verbindung kostengünstig einzuführen», teilt ZVV-Mediensprecher Stefan Kaufmann auf Anfrage mit. Dies, weil keine neue Buslinie nötig ist. Bei der Hettlinger Bushaltestelle Föhrenstrasse muss bloss eine Wendeanlage erstellt werden.

Bruno Kräuchi spricht darum von einer Win-win-Situation. Die genauen Zahlen seien jedoch noch nicht bekannt. Hans-Peter Häderli geht von rund 12 000 Franken aus, die auf Seuzach zukommen werden. Jedoch sei dieser Betrag abhängig vom Defizit der ZVV-Jahresrechnung und vom Verteilschlüssel.

Neue Haltestellen in Unterohringen und beim Schulhaus Rietacker

Die genannte Summe beinhaltet auch ein Haltestelle-Provisorium an der Ohringerstrasse auf der Höhe des Schulhauses Rietacker und des Alterszentrums im Geeren. «Gemäss den Fachleuten des Kantons Zürich ist diese Halltestelle einfach realisierbar», sagt Stefan Kaufmann vom ZVV.

Seuzach strebt aber auch einen Busstopp direkt im Dorfteil von Unterohringen an, anstelle desjenigen beim Restaurant Wiesental. Diese Haltestelle werde gemäss Hans-Peter Häderli von den Verkehrsplanern und den Transportunternehmen als eher schwierig beurteilt. «Die Haltestelle in Unterohringen benötigt noch weitergehende Abklärungen, insbesondere mit Blick auf die Verkehrssicherheit», bestätigt auch Stefan Kaufmann.

Vorerst nur als Versuchsbetrieb

Vorerst wird die neue Buslinie als Versuchsbetrieb eingeführt. «Das bedeutet, dass je nach Nutzungsintensität das Angebot im Rahmen der nächsten Fahrplanverfahren reduziert oder auch wieder ganz eingestellt werden kann», konkretisiert der ZVV-Mediensprecher. Die Hettlinger und Seuzacher können also selber beeinflussen, ob und in welchem Umfang diese Linie in Zukunft betrieben wird.