Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Velo hat am Montagmorgen, 4. Juni 2018, in Hettlingen die Zweiradlenkerin schwere Verletzungen erlitten. (Foto: Kapo ZH)

Ein 35-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen in Hettlingen eine Velofahrerin angefahren. Die 51-Jährige erlitt trotz Helm schwere Kopfverletzungen und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Der Autofahrer fuhr um 7 Uhr von der Südabfahrt in den Kreisel und wollte nach rechts in Richtung Unter-Ohringen abbiegen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Dabei kollidierte er im Kreisel mit der Velofahrerin, die von Hettlingen herkommend in Richtung Winterthur unterwegs war.

Zeugenaufruf

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen (Tel. 052 208 17 00). (sda)