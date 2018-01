Die Verbindungsstrasse zwischen den Neftenbacher Ortsteilen Aesch und Riet wird dieses Jahr saniert. Das kantonale Tiefbauamt informierte nun zusammen mit den Gemeinden Neftenbach und Hettlingen über die Details der Bauarbeiten. Diese werden in insgesamt vier Bauetappen vorgenommen:

So verläuft die Verkehrsführung während der Bauarbeiten (Grafik: Nadine Brigger):

1. Bauetappe vom 6. April bis 12. Juli

In einer ersten Phase wird auf einem Abschnitt auf der Schaffhausenstrasse am südwestlichen Ende von Aesch ein neuer Fuss- und Radwegübergang erstellt. Gleichzeitig wird der westliche Teil des Aeschemer Kreisels erneuert, der einen Beton-Belag erhält. Unter anderem wird auch die dortige Bushaltestelle behindertengerecht. Ebenfalls in dieser Zeit entsteht ein Rad- und Fussweg an der Rietstrasse zwischen Aesch und Riet, der von der Strasse abgetrennt verlaufen wird.

Diese Arbeiten haben zur Folge, dass die Verbindungsstrasse zwischen den beiden Ortsteilen während dieser Bauetappe nur einspurig befahrbar sein wird. Ein Lichtsignal wird den Verkehr leiten. Beim Kreisel herrscht dann ein sogenanntes Rechtsregime. Das Linksabbiegen von der Rietstrasse in die Schaffhausenstrasse sowie von Henggart herkommend in die Rietstrasse ist nicht möglich.

2. Bauetappe vom 12. Juli bis 25. August

Während den Sommerferien wird der Kreisel in Aesch fertiggestellt. Dazu wird die Fahrbahn der Rietstrasse instand gesetzt. Dabei lässt das Tiefbauamt bei den Weihern vor Riet vier Kleintierdurchlässe mit einem Amphibienleitsystem errichten. Dies auf Antrag des Naturschutzvereins Neftenbach. Künftig müssen Kröten und Molche nicht mehr in Fronarbeit über die Strasse getragen werden.

Um die Rietstrasse erneuern zu können, ist diese während den gut sechs Wochen gesperrt. Dadurch wird in dieser Zeit die Bushaltestelle der Postauto-Linie 670 nicht angefahren. ÖV-Alternativen gibt es gemäss Tiefbauamt keine.

3. Bauetappe vom 25. August bis 4. Oktober

Von Ende August bis Anfang Oktober folgen der Ausbau der Fuss- und Radwegübergänge und die Instandsetzung der Strassenränder in Riet. Ebenfalls in dieser Etappe wird mit der Sanierung der SBB-Unterführung bei Ruchriet begonnen.

Diese Baumassnahmen erfordern eine Engpasssteuerung. Auf der Seuzachstrasse in Riet wird nur eine Spur geführt, was den Einsatz einer Lichtsignalanlage nötig macht. Zusätzlich wird die Radhofstrasse zur Sackgasse. Die Einfahrt auf die Seuzachstrasse ist dann nicht möglich. Dadurch entfällt die direkte Verbindung zwischen Riet und Wülflingen.

4. Bauetappe vom 4. Oktober bis 26. Oktober

In den Herbstferien wird die Bahnlinienunterführung fertiggestellt und die Fahrbahn der Seuzach- respektive Rietstrasse von Riet bis zur Worbigstrasse hin erneuert.

Dieser Streckenabschnitt ist in diesen gut drei Wochen für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Radhofstrasse wird weiter als Sackgasse geführt.

Grossteil des Verkehrs wird über Hettlingen ausweichen

Das Ziel dieser Aufteilung der Bauarbeiten in vier Etappen ist gemäss Tiefbauamt, dass die Bevölkerung möglichst wenig in Mitleidenschaft gezogen wird – auch wenn Störungen bei solchen Grossprojekten nicht vermeidbar sind. «Deshalb haben wir die Strassensperrungen auch auf die Ferienwochen festgelegt, weil dann mit weniger Verkehr zu rechnen ist», sagte Thomas Maag, Kommunikationsleiter der kantonalen Baudirektion.

Im Umfeld von Aesch und Riet wird mit verschiedenen Signalisationen auf die Bauarbeiten hingewiesen, wie das Tiefbauamt verkündete. Der Verkehr wird umgeleitet, ein grosser davon erfolgt durch Hettlingen. Beispielsweise auf der Strecke von Hettlingen nach Unterohringen rechnet die Tribus Verkehrsplanung AG, die im Auftrag des Tiefbauamts solche Daten erhoben hat, mit bis zu 900 Fahrzeugen pro Stunde zusätzlich während den Spitzenzeiten morgens und abends. Zum Vergleich: Auf der Technikumstrasse in Winterthur sind stündlich rund 2000 Autos unterwegs.

Schleichverkehr durch Dorfmitte verhindern

Als flankierende Massnahme ist deshalb im Dorfkern von Hettlingen auf der Schaffhauserstrasse ein temporärer Fussgängerstreifen während der gesamten Bauzeit vorgesehen. Dieser soll die Überquerung der Strasse trotz Mehrverkehr erleichtern.

Gegen den Schleichverkehr werden ebenfalls Vorkehrungen getroffen. Die Schaffhausenstrasse, die durch den Ortsteil Aesch führt, wird zur Sackgasse Während den Etappen 1 und 2 ist die Zufahrt nur von Norden her möglich, in den zwei letzten Phasen bloss von südlicher Seite her. In Riet werden alle Zufahrten zur Radhofstrasse gesperrt.