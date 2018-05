Stafettenläufe: Am Nachmittag des Jugendsporttags in Elsau rannten die Mädchen und Jungs der 34 teilnehmenden Riegen um die Wette. Foto: Oliver Held

Die Lokalmatadoren: Der TV Räterschen bestritt am Sonntag den Wettkampf am Jugendsporttag in Elsau und holte drei Silbermedaillen. Foto: Harald von Mengden, www.altenwoga-foto.ch

Der mitorganisierende Verein: Der TV Hegi stand am Samstag sechs Mal auf dem Podest beim Jugendsporttag in Elsau. Foto: Mario Bönzli, www.pixelakrobat.ch

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen, die Kinder baden im Brunnen und eine Schlange bildet sich vor dem Glacéstand – das ist die eine Geschichte, die es dieses Wochenende auf den Sportanlagen im Ebnet in Elsau zu erzählen gibt. Die andere, dass rund 1300 Knaben und Mädchen, motiviert und von der Bewegung angetrieben, gemeinsam einen Wettkampf bestreiten.

«Das Engagement für die Jugend war bei allen zu spüren.» Lukas Baumgartner, OK-Präsident

Sie sprangen in die Höhe, in die Weite, liefen um die Wette, turnten am Barren und Boden, sie spielten und holten einige Bestnoten. Der Jugendsporttag 2018 in Elsau war ein voller Erfolg. «Wir hatten keine grossen Zwischenfälle zu verzeichnen, die Helfer und das Organisationskomitee waren motiviert und die Sonne lachte für uns vom Himmel. Was will man mehr?», fasst OK-Präsident Lukas Baumgartner das Wochenende zusammen.

Gemeinsam mit dem Turnverein Hegi hat der Turnverein Räterschen den Jugendsporttag 2018 in Elsau organisiert. Marthalen, Pfungen, Grafstal und Wetzikon waren weitere Austragungsorte des Jugendsporttags des Zürcher Turnverbands.



Organisierende Vereine auf dem Podest

Während am ersten Tag Rikon, Bauma und Hegi am meisten Podestplätze verzeichnen konnten, stach am Sonntag vor allem ein Verein heraus. Insgesamt achtmal wurde der Turnverein Schlatt ausgerufen und durfte auf einem der Podestplätze eine Medaille entgegennehmen.

Von Räterschen gewannen Eliane Seeh, Nathalie Fässler und Siria Videa eine Silbermedaille in ihrer Kategorie. Beim Turnverein Hegi konnten Eline Meichtry, Erik Heggenberg und Alexander Müller ebenfalls eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Seraina Ganster und Fabian Zähninger gewannen Bronze und Phillipp Häusler Gold.



Familiärer Anlass

Bereits am Samstag war der OK-Präsident Lukas Baumgartner mit seinem Team und den Helfern zufrieden: «Das Engagement für die Jugend war bei allen zu spüren, deshalb ist es uns gelungen, einen erfolgreichen Wettkampf für die Jugend organisieren.»

Insgesamt 300 Helfereinsätze haben die beiden organisierenden Vereine Räterschen und Hegi gemacht. 144 Kampfrichter standen bei den Anlagen und verteilten Noten. Der grösste Pluspunkt aber waren die Anlagen selbst, so nah beieinander gelegen, machten sie den Wettkampf zu einer Familienzusammenkunft.



Wiedersehen in einem Jahr

Die beiden Turnvereine Räterschen und Hegi haben sich entschieden, den Jugendsporttag in Elsau gemeinsam durchzuführen, um einerseits Ressourcen zu nutzen und andererseits die beiden Vereine näher zusammenzubringen. Aus diesem Grund werden sie auch nächstes Jahr den Jugendsporttag ein weiteres Mal organisieren.

Noch offen ist, ob dieser in der neuen Dreifachturnhalle in Neuhegi stattfinden wird oder noch einmal in Elsau. Bereits heute freut sich das Organisationskomitee aber auf das Wiedersehen im Mai 2019. (Quelle: PD)

JUGENDSPORTTAG IN ZAHLEN

1258 Teilnehmer

800 Bratwürste

300 Helfereinsätze

250 Kilogramm Pommes Frites

144 Kampfrichter

34 Vereine

2 Organisationsvereine

1 Organisationskomitee

Viele Freundschaften, Erlebnisse und Erfolge

Die Turnvereine Räterschen und Hegi

Die Turnvereine Räterschen und Hegi sind traditionsreiche Gesamtvereine auf dem Platz Winterthur. Sie bieten vom Eltern-Kind-Turnen und Kinderturnen über die Jugend- und Mädchenriege zur Damen- und Aktivriege als auch über die Frauen- und Männerriege für jedes Alter etwas. Bei den Vereinen stehen nicht nur turnerische Leistungen im Vordergrund, auch die Kameradschaft ist gerade in der heutigen schnelllebigen Gesellschaft wichtig. In den beiden Vereinen wird jeder aufgenommen, unabhängig von Alter, Leistung und Nationalität. Ausserdem setzen sie sich für die Jugendförderung ein und leisten damit einen Beitrag an die Gesundheitsprävention und die soziale Integration.

(Quelle: PD)