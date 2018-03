Die Schweinepest ist auf dem Vormarsch. Von Russland hat sie sich über das Baltikum nach Polen und Tschechien ausgebreitet. Schweinefachmann Lukas Schulthess vom Agrovet Strickhof in Lindau sorgt sich: Er sagt, die Pest komme sicher in die Schweiz und man müsse sich rüsten. Schweinehalter in der Region zeigen sich aber wenig beeindruckt.