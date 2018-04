Vorschau

Nachdem sich Gemeindepräsident Rolf Rufer nicht zur Wiederwahl stellt, kämpfen zwei Kandidaten um das Fällander Gemeindepräsidium. In zwei weiteren Behörden kommt es ebenfalls zu einer Kampfwahl.

Acht Kandidaten für den Gemeinderat, dreizehn für die Schulpflege, drei fürs Schulpflegepräsidium, sechs für die Sozialbehörde – in Volketswil herrscht kein Mangel an engagierten Lokalpolitikern und solchen, die es werden wollen.

Niemand will Thomas Weber das Amt des Gemeindepräsidenten in Schwerzenbach streitig machen. Dafür kämpfen neun Kandidaten um sieben Sitze im Gemeinderat. Auch um das Amt des Primarschulpräsidiums kommt es zu einem Zweikampf.

Die Sitze in vielen Mönchaltorfer Behörden sind umkämpft. In der Kirchenpflege hingegen treten weniger Kandidaten an, als Sitze zu vergeben sind.

Bei den Behördenwahlen in Maur sind vor allem die Sitze in der Schulpflege begehrt. Gleich zwölf Kandidaten kämpfen um das Amt.

In Greifensee gibt es sowohl für den Gemeinderat als auch für die Primar- und die Oberstufenschulpflege mehr Kandidaten als Sitze.

Der amtierende Egger Gemeindepräsident Rolf Rothenhofer tritt nicht mehr an. Während es für seine Nachfolge nur einen Anwärter gibt, interessieren sich für Gemeinderat und Schulpräsidium zu viele Kandidaten.

Gemeinderat Erik Boller (parteilos) tritt in Wangen-Brüttisellen nicht mehr zu Wiederwahl an. Dafür wollen zwei Neue in die Regierung von Wangen-Brüttisellen. Zu einer Kampfwahl kommt es auch bei der Schulpflege.