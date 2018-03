Seit dem Zusammenschluss am 12. November 2005 zum Zürcher Schiesssportverband (ZHSV) wurden zum 10. Mal die Zürcher Titelwettkämpfe Indoor 10 m mit Gewehr und Pistole, über das letzte Wochenende in allen Disziplinen, zum 5. Mal in der Kultur – und Sporthalle (KUSPO) in Volketswil – Hegnau ausgetragen.