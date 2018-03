Schafft es die Bauarena in die Foto-Ausstellung? Die Fotos müssen in Volketswil geschossen sein und einen Wiedererkennungswert haben. (Archivfoto: Mirjam Müller)

«Wir hatten noch freie Termine im Veranstaltungskalender», sagt Susanna Zachar Simo, die Kulturkoordinatiorin von Volketswil und Leiterin des Gemeinschaftszentrums «In der Au». «Da habe ich gedacht, wieso nicht wieder einmal einen Wettbewerb für die Bevölkerung durchführen?»

Schon 2010 führte die Gemeinde Volketswil einen Wettbewerb durch, an dem alle Volketswiler mit ihren liebsten Bildern von Volketswil teilnehmen konnten. Der erste Wettbewerb sei ein Erfolg gewesen, ungefähr 70 Bilder wurden eingereicht: «Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv», sagt Zachar Simo. Deshalb wiederhole man die Veranstaltung nun.

Kalender, Helikopterflug und Abzüge

Einerseits wolle man den Volketswilern mit der Veranstaltung die Möglichkeit geben, «ihr Volketswil» zu zeigen. Die Ausstellung solle identitätsstiftend sein und verschiedene Blickwinkel auf die Gemeinde zeigen. Alle Teilnehmer dürfen die grossen Abzüge ihrer Fotos, die die Gemeinde machen lässt, mit nach Hause nehmen. Als erster Preis ist ein Helikopterflug vorgesehen.

Nur uneigennützig ist die Veranstaltung aber nicht: «Wir schätzen es, wenn uns schöne Fotos unserer Gemeinde zur Verfügung stehen.» Das mache die Präsentation der Gemeinde vielfältiger als wenn man ausschliesslich Auftragsfotos zeigen könne. «Wir wollen Vielfalt», so Zachar Simo. Aus den zwölf besten Bildern wird ein Kalender gedruckt. «2010 haben wir die Erfahrung gemacht, dass es die Leute als Ehre empfinden und sehr stolz sind, wenn ihre Bilder im Kalender veröffentlicht werden.»

Besucher entscheiden

Bis zum 15. Juni kann jeder Volketswiler maximal fünf Fotos einreichen. Bedingung: Die Fotos müssen in Volketswil geschossen sein und einen Wiedererkennungswert haben. Die Bilder werden auf Plastik aufgezogen und ab dem 13. Juli im «In der Au» ausgestellt. «Ausgestellt werden eigentlich alle Bilder, ausser sie sind wirklich sehr schlechter Qualität oder sie verstossen gegen den guten Geschmack», sagt Zachar Simo. «Wir haben Platz für knapp über hundert Bilder. Das sollte reichen.»

Fast zwei Monate, bis zum 7. September, haben Besucher Zeit, die Bilder im Gemeinschaftszentrum anzuschauen und für ihr Lieblingsbild abzustimmen. Schon 2010 hatte man auf die Besucherstimmen anstatt eine Jury gesetzt. «Wir haben in der ersten Ausgabe gute Erfahrungen mit diesem System gemacht. Die Gewinnerbilder waren auch tatsächlich sehr gut.» Am 23. September werden die drei Bilder mit den meisten Stimmen am Food und Art Festival prämiert.

Zusätzlich gibt es einen Ehrenpreis, dieser Gewinner wird vom Zuger Fotografen Pit Bühler auserkoren. Bilder können bis am 15. Juni via Email an kultur@volketswil.ch oder auf dem Postweg als CD oder USB-Stick an die Adresse Gemeinschaftszentrum «In der Au», In der Au 1, 8604 Volketswil zu Handen von Susanna Zachar Simo eingereicht werden.

Weiter Informationen: www.kultur-volketswil.ch