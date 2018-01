Beispielhafte Visualisierung einer ÖV-Achse in der Riedstrasse. Angrenzend an die Strasse können die bestehenden Quartiere punktuell weiter entwickelt werden. (Foto: Atelier Brunecky/Projektteam)

Die Gemeinden Volketswil und Schwerzenbach stehen vor wichtigen Weichenstellungen für die langfristige Entwicklung von Verkehr, Siedlung und Freiraum. Am ersten öffentlichen Forum im Mai 2017 sind diesbezüglich Herausforderungen wie Anliegen und Ideen aus der Bevölkerung für die räumliche Entwicklung der bahnhofsnahen Quartiere diskutiert worden. Rund 200 Personen nahmen damals teil. Betroffen von der Raumentwicklung sind jeweils rund 5000 Personen pro Gemeinde.

Auf dieser Basis wurde von einem Begleitgremium in zwei Workshops ein Zukunftsbild konkretisiert, dessen Stossrichtungen nun an einem zweiten öffentlichen Forum erläutert werden. Dieses findet am Dienstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr im Kultur- und Sportzentrum Gries in Volketswil statt.

Keinen Freiraum einbüssen

«Wachstum findet in jedem Fall statt», sagt Walter Schenkel, Verantwortlicher für das Beteiligungsverfahren. «Nun liegt es daran, dieses gezielt zu lenken und in eine Modernisierung umzuwandeln.» Der Fokus liege dabei auf der Stärkung des Zentrumscharakters rund um den Bahnhof, dem Siedlungsumbau mit entsprechendem Freiraumgerüst und einer angepassten Mobilität.

«Siedlungsentwicklung muss nicht bedeuten, dass Freiraum eingebüsst wird», sagt Schenkel. «Nun geht es darum herauszufinden, welches Gebiet welches Potenzial hat und welche Dichte verträgt.» Dies sei unter anderem für Eigentümer von Liegenschaften in den betroffenen Gebieten interessant. Dazu würden auch mögliche neue ÖV-Achsen angedacht, um die steigende Nachfrage zu decken. «Auch Fuss- und Velowege müssen optimiert werden.»

Am Anlass am Dienstag werden unter anderem drei Personen aus dem Begleitgremium in einer kleinen Podiumsdiskussion von ihren Erfahrungen aus den Workshops erzählen. Anschliessend soll mit Visualisierungen den Versammelten eine Vorstellung gegeben werden, wie sich einzelne Teilgebiete entwickeln könnten. Neben den Fachleuten stehen auch die politisch verantwortlichen Personen der Gemeinden Volketswil und Schwerzenbach für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.