Am Montag hat der Volketswiler Gemeinderat bekannt gegeben, dass die Lokalinfo AG den Zuschlag für die Produktion einer neuen Gemeindezeitung mit amt­lichen Mitteilungen erhalten hat. Die Zürcher Oberland Medien AG, die den «Volketswiler» herausgibt und sich ebenfalls am Submissionsverfahren beteiligt hat, bedauert diesen Entscheid.

Teurer für den Steuerzahler

Bereits bei der Einreichung ihrer Offerte hat die Zürcher Oberland Medien AG die Gemeinde Volketswil auf die Vorteile des heutigen «Volketswilers» hingewiesen. Nach der Bekanntgabe der Siegervariante sieht sie sich in ihrer Auffassung bestätigt: So kostet der «Volketswiler» die Gemeinde Volketswil heute 165’000 Franken pro Jahr. Auf Begehren des Gemeinderats kommt der «Volketswiler» die Bevölkerung so im Vergleich zu früheren Jahren jährlich rund 50’000 Franken günstiger zu stehen. Nun sollen die Gemeindeinformationen wieder teurer werden: Die neue, von der Lokalinfo AG produzierte Gemeindezeitung und Website, sollen 180’000 Franken pro Jahr kosten, hinzu kommen die Initialkosten von total 40’000 Franken. 2019 und 2020 würden die Volketswiler Steuerzahler somit insgesamt 70’000 Franken mehr für ihre Gemeindeinformationen bezahlen.

Nur noch alle 14 Tage als gedruckte Zeitung

Der Gegenwert, den die Volketswiler für diese Mehrkosten erhalten, ist im Vergleich zum heutigen Produkt nicht höher. Im Gegenteil: Anders als der «Volketswiler» soll die neue Gemeindezeitung nicht mehr jede Woche, sondern nur noch alle 14 Tage als Printzeitung erscheinen. Ein Nachteil, der vor allem für die zahlreichen älteren Leser des «Volketswilers» nicht durch die neuen digitalen Angebote aufgehoben werden dürfte. Die wöchentliche Publikation von Veranstaltungshinweisen oder Vereinsmeldungen in einer gedruckten Zeitung wäre nach dem neuen Konzept jedenfalls nicht mehr möglich.

Keine unabhängige Redaktion mehr

Hinzu kommt, dass die neue Gemeindezeitung der Lokalinfo AG anders als der heutige «Volketswiler» über keine unabhängige Redaktion mehr verfügen wird. Die redaktionelle Hoheit soll stattdessen bei einem so genannten Lenkungsausschuss liegen. In diesem sollen zwar die Vertreter verschiedener Interessensgruppen Einsitz nehmen; die Auswahl der Inhalte wird jedoch nicht mehr nach dem Interesse einer breiten Leserschaft, sondern nach Partikularinteressen getroffen werden. Einzelne kritische Artikel könnten anders als heute durch die Behörden verhindert werden.

Neuer Anbieter stammt nicht aus der Region

Als Grund für die Neuausschreibung und die Lancierung einer neuen Gemeindezeitung führt der Volketswiler Gemeinderat die angebliche Tatsache auf, dass «breite Teile der Bevölkerung» mit dem aktuellen «Volketswiler» unzufrieden seien. Die Leserzahlen sprechen indes eine andere Sprache: So hat die Beachtung für den «Volketswiler» von durchschnittlich 24’000 Leser 2016 auf 30’000 Leser 2017 zugenommen.

Dass eine Zeitung nie jeden einzelnen Leser zufriedenstellen kann, ist wohl nicht zu vermeiden. Dies dürfte jedoch auch bei einer neuen Gemeindezeitung so sein, die anders als der heutige «Volketswiler» nicht von einem regional verwurzelten Unternehmen herausgegeben wird, sondern von der Stadtzürcher Lokalinfo AG, die einem SVP-Verleger gehört – und die den Volketswiler Steuerzahler mehr kosten, gedruckt nur noch alle 14 Tage erscheinen und über keine unabhängige Redaktion mehr verfügen wird.