Bis auf den Einbau der Deckschicht im Trottoir und in der Strasse sowie die Erstellung der definitiven Verkehrsinseln konnten die Bauarbeiten an der Winterthurerstrasse in Gutenswil im letzten Herbst abgeschlossen werden. Um die letzten Belagsschichten einbauen zu können, muss der Abschnitt von der Einmündung Grossenacherstrasse bis zum Sternenkreisel für den Verkehr komplett gesperrt werden, heisst es in einer Mitteilung des kantonalen Tiefbauamtes.

Die Vollsperrung, die auch für die Anwohner gilt, beginnt am Montag, 23. April, um 5 Uhr, und dauert bis Freitag, 27. April, um zirka 18 Uhr. Eine Umleitung für den Durchgangsverkehr ist signalisiert. Das Quartier Grossenacherstrasse ist über den Rad-/Gehweg und mit Unterstützung einer Lichtsignalanlage erreichbar. Anwohner des Quartiers Blattenstrasse können über das Provisorium an der Lendisbühlstrasse zu- und wegfahren.

Direktbetroffene haben die Möglichkeit, ihr Fahrzeug beim Rebenweg auf dem provisorischen Parkplatz zu parkieren. Zusätzlich darf auf den Gemeindestrassen in ganz Gutenswil parkiert werden. Die Buslinie 725 von Volketswil nach Uster wird beim Sternenkreisel gewendet und fährt zurück nach Volketswil. Die Buslinie 725 von Uster nach Volketswil wird beim Werkhof Inauen gewendet und fährt zurück nach Uster. Auch der Nachtbus muss umgeleitet werden. (zo)

Weitere Informationen zum Strassenprojekt sind unter www.tba.zh.ch/gutenswil oder www.volketswil.ch zu finden.