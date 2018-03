Schweizermeisterschaften haben eigene Gesetze. Immer wieder können Aussenseiter über sich hinauswachsen oder Favoriten an ihren Nerven scheitern. Dies war in Neuchâtel nicht anders. Das Weekend war für die bald 21-jährige Volketswilerin Céline Reust ein Wechselbad der Gefühle und hat aufgezeigt, dass am Tag X alles stimmen muss, um sich eine der begehrten SM-Medaillen umhängen zu lassen.

Harmonie ausschlaggebend für den Erfolg

Im Damendoppel war Céline Reust an der Seite ihrer langjährigen Partnerin Salomé Simonet (CTT Fribourg) als Nummer zwei gesetzt. Beide kennen sich von gemeinsamen Jugend- Europameisterschaften und Nationalmannschafts-Lehrgängen bestens und haben jeweils viel Spass miteinander. Auch ohne spezielles Doppel-Training haben die Beiden ihren Ruf als gute Doppelspieler in Neuchâtel eindrucksvoll bestätigt. «Eine gute Partnerschaft und Harmonie war der Schlüssel zum Erfolg», meinte Céline Reust.

Zuerst musste das Duo aber einen steinigen Weg gehen. In der ersten Runde bezwangen sie die krassen Ausseneiter S. Rapoula / M. Langel (Nugerol/Cernier) knapp mit 3:2 Sätzen. Im Halbfinale lagen sie gegen die Paarung R. Moret / L. Maurer (Châtelaine/Vernier) 0:2 im Rückstand. Je länger die Partie jedoch dauerte, desto besser kamen sie Spiel und drehten mit einem tollen Schlussspurt die Partie noch mit 3:2 Sätzen zu ihren Gunsten.

Im Finale gross aufgespielt

Im Finale traf man auf die Nummer eins des Turniers Alexandra Tchalakian / Mireille Kroon (Lausanne/Lancy). Das Duo Céline Reust / Salomé Simonet harmonierten von Anfang an Bestens und liefen nie in Gefahr, das Finale zu verlieren. Mit 11:8, 11:8 und 11:9 konnten sie den viel umjubelten Titel erspielen. «Eine gute Partnerschaft ist der Schlüssel zum Erfolg, dass wir am Ende des Turniers gemeinsam zuoberst auf dem Treppchen stehen, macht das ganze schon sehr speziell – ich bin sehr glücklich», meint Céline Reust unmittelbar nachdem Finale. Dass sie sich gut verstehen, sah man nach dem verwandelten Matchball, als Reust und Simonet ein improvisiertes Tänzchen auf dem Center Court aufführten.

Bronze im Dameneinzel

Im Damen-Einzel war die Jus-Studentin als Nummer 7 gesetzt. In ihrer Auftaktpartie traf sie auf die Wädenswiler Nachwuchshoffnung Ursina Stamm. Die Partie konnte sie mit 4:0 Sätzen zu ihren Gunsten entscheiden. In der zweiten Runde konnte ihr die routinierte Rijana Zumbrunnen (Muttenz) nicht Paroli bieten und Reust gewann erneut mit 4:0 Sätzen. Auch im Viertelfinale gegen Maude-Elodie Langel (Cernier) verlor sie keinen Satz und zog ins Halbfinale ein. In diesem kam sie nie richtig auf Touren und musste der stark aufspielenden Alexandra Tchalakian (Lausanne) zum Sieg gratulieren. «Ich fand gegen das angriffige Spiel von Alexandra kein Rezept. Auf alles was ich versuchte hatte sie eine bessere Antwort parat. Das Aus im Halbfinale ist eine grosse Enttäuschung», meinte Reust unmittelbar nach der Niederlage.

Das Warten auf die WM-Selektion

«Während des ganzen Weekends konnte ich selten mein bestens Tischtennis abrufen. Aber Schweizermeisterin wird man nicht alle Tage und so freue ich mich riesig über die goldene Auszeichnung im Damendoppel mit Salomé Simonet und Bronze im Einzel ist auch okay», meinte Reust kurz vor der Abreise aus Neuchâtel.

Vom 29. April 6. Mai finden in Halmstad (Schweden) die Team Weltmeisterschaft statt. Es ist davon auszugehen, dass der sympathischen Volketswilerin schon bald das WM-Aufgebot ins Haus flattert. Dann heisst es wieder: ohne Fleiss keinen Preis.

Unter kann www.celinereust.ch man stets neueste Informationen von Nationalen und Internationalen Turnieren abfragen. (Brigitte Hirzel)