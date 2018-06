Am Feldschiessen in Volketswil diskutierte man über das strengere Waffengesetz, das die Schweiz auf Druck der EU einführen soll. Die Hegnauer Schützen wehren sich dagegen. Sie befürchten, dass ihr Verein in der Folge bald von Mitgliedern überrannt wird, denen das Vereinsleben gar nicht am Herzen liegt.