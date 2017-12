Die Nachricht dürfte für viele in Volketswil überraschend kommen: Schulpflegepräsidentin Rosmarie Quadranti tritt im Frühling nicht zur Wiederwahl an.Ungewöhnlich ist auch die Begründung ihres Entscheids: Eine Gegenkandidatur aus dem ebenfalls bürgerlichen Lager.

Keine Lust auf eine Kampfwahl

«Gerüchteweise will die SVP zusammen mit der FDP und der CVP ein bürgerliches Paket schnüren», schreibt Quadrantis Partei, die BDP Volketswil, in einer Mitteilung. Sie bezieht sich dabei auf die Kandidatur von Yves Krismer (FDP) für das Schulpflegepräsidium. Er ist zur Zeit Finanzvorstand in der Volketswiler Schulpflege. Die BDP befürchtet, eine Kampfwahl zwischen Krismer und Quadranti hätte zu einem «schonungslosen und unsachlichen» Wahlkampf geführt, wie sie in der Mitteilung schreibt.

Schwere Vorwürfe

Als Begründung nennt die BDP Erfahrungen aus der Vergangenheit. Vor sieben Jahren unterlag Walter Eicher, Kandidat der SVP, bei der Wahl fürs Schulpräsidium Rosmarie Quadranti. Die Wahl in die Schulpflege schaffte er jedoch und ist seither Mitglied im von Quadranti präsidiertem Gremium. Die Zusammenarbeit mit dem unterlegenen Konkurrenten habe sich jedoch als «sehr schwierig, wenn nicht unmöglich» herausgestellt, schreibt die BDP. «Weil Eicher die Niederlage nie vergessen hat.»

Nun befürchten die Partei und Quadranti eine Wiederholung des Geschehens: «Es ist zu befürchten, dass auch der von der FDP auf den Schild gehobene Kandidat für das Präsidium mit einer Niederlage nicht umgehen kann», heisst es in der Mitteilung. Rosmari Quadranti wolle sich das sich selbst aber auch dem Gremium nicht antun.

Kandidat fürs Präsidium gesucht

Die BDP hofft, dass sich noch ein Kandidat für das Schulpräsidium finden lässt, der gegen Yves Krismer antritt. Sie selbst tritt mit Raphael Banti für die Schulpflege an, nicht aber fürs Präsidium.

Die BDP und Rosmarie Quadranti hätten sich gute Chance ausgerechnet, das Schulpräsidium zu verteidigen, heisst es in der Mitteilung. Aufgrund der Ausgangslage und «nach reiflicher Überlegung» habe sich Quadranti aber gegen eine erneute Kandidatur entschieden.