Rosmarie Quadranti ist die neue Präsidentin des Schweizer Musikrats (SMR). Sie wurde vergangene Woche von der Delegiertenversammlung in dieses Amt gewählt. In einer Medienmitteilung schreibt der SMR, man schätze sich glücklich, mit Quadranti eine Persönlichkeit gewonnen zu haben, die die auf nationaler Ebene politisch aktiv sei und sich mit viel Engagement für kulturpolitische Belange einsetze. Quadranti ist seit 2000 Schulpräsidentin in Volketswil, 2011 wurde sie in den Nationalrat gewählt, wo sie seit ihrer Wiederwahl 2015 als Fraktionspräsidentin der BDP fungiert.

Der Schweizer Musikrat ist die Dachorganisation von aktuell 50 Mitgliederverbänden und -institutionen und vertritt mehr als 600'000 Aktive. Er vereinigt das Laienmusizieren, das professionelle Musikschaffen, die musikalische Bildung, Forschung und Wissenschaft sowie die Musikwirtschaft unter einem Dach.

Gemäss eigenen Angaben setzt sich der SMR für die Verbesserung der kultur- und bildungspolitischen Rahmenbedingungen sowie für das Schaffen, Vermitteln, Verbreiten und Bewahren der Musik in ihrer ganzen Vielfalt ein. Durch die Förderung dieser kulturellen Vielfalt unterstütze man den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz. Eines der wichtigsten Dossiers des SMR ist die Umsetzung des Verfassungsartikels 67a BV zur Förderung der musikalischen Bildung.