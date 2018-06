Die Kultur- und Sporthalle Gries war am Freitagabend gut gefüllt. Für gewöhnlich kommen weniger als 100 Personen an die Volketswiler Gemeindeversammlung, dieses Mal waren es 358 Stimmberechtigte. Grund dafür war zweifellos die Neubestimmung des amtlichen Publikationsorgans der Gemeinde. Die Diskussion dieses Traktandums dauerte knapp eineinhalb Stunden.

Der «Volketswiler» wird heute von der Zürcher Oberland Medien AG produziert, die unter anderem auch den Anzeiger von Uster und den Glattaler herausgibt, und wird einmal pro Woche verteilt. Nun hat der Souverän mit 188 Ja- zu 144 Nein-Stimmen entschieden, dass am 1. Januar 2019 die Zürcher Lokalinfo AG die Produktion übernimmt – allerdings nur noch alle 14 Tage mit einer gedruckten Zeitung. Dies war auch der Hauptkritikpunkt in der Diskussion. Ein Rückweisungsantrag an den Gemeinderat, er solle das Geschäft noch einmal überarbeiten und eine Version mit wöchentlicher Verteilung neu traktandieren, wurde zuvor mit 210 Nein- zu 116 Ja-Stimmen verworfen.

Rechnungen durchgewinkt

Auch die Jahresrechnung 2017 der Politischen Gemeinde wurde genehmigt. Diese schliesst bei einem Aufwand von rund 56,59 Millionen und einem Ertrag von rund 55,19 Millionen mit einem Minus von rund 1,4 Millionen Franken. Das ist ein um 3,14 Millionen Franken besseres Resultat als budgetiert. Als zweites stand die Genehmigung der Bauabrechnung der Innensanierung des Parkhotel Wallberg an und als letztes Geschäft die Wahl des Wahlbüros für die Amtsdauer 2018 bis 2022.

Auch an der Schulgemeindeversammlung galt es, über die Jahresrechnung 2017 zu befinden. Diese schliesst bei einem Aufwand von rund 42,87 Millionen und einem Ertrag von rund 43,75 Millionen mit einem Plus von rund 880’000 Franken ab. Dies ist ein um rund 2,13 Millionen besseres Ergebnis als budgetiert. Weiter stand die Bauabrechnung über die Erweiterung des Schulhauses In der Höh auf dem Programm, die ebenfalls genehmigt wurde. Der Kostenvoranschlag in der Höhe von rund 24,84 Millionen Franken konnte um rund 470’000 Franken unterschritten werden.

Ein weiteres Traktandum, die Vorberatung über die Revision der Schulgemeindeordnung, hatte die Schulpflege letzte Woche zurückgezogen. Auch ohne das dritte Traktandum der Schulgemeinde dauerte die Sitzung bis nach 23 Uhr. Bericht folgt.