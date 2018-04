Der Eröffnungscup, welcher jedes Jahr zum Auftakt der Outdoor Schiesssaison bei den Sportschützen Hegnau ausgetragen wird, fand am Ostermontag auf der Schiessanlage Dürrenbach in Hegnau statt. Geschossen wurde in der Disziplin Gewehr 50m. Um 9 Uhr wurde die Qualifikationsrunde «Alle gegen Alle» mit 14 Schiesssportler gestartet. Das Wettkampfprogramm bestand aus unbeschränkter Anzahl Probe- und zehn Wettkampfschüssen auf die 20er-A Scheibe und musste innerhalb von 20 Minuten Schiesszeit absolviert werden. Das höchste Resultat in der Qualifikationsrunde gelang Markus Lutz mit sehr guten 194 Punkten.

Achtelfinal

Der Achtelfinal absolvierten 14 Teilnehmer. In dieser Runde wurden Paarungen ausgelost und die Schiesssportler hatten gegeneinander anzutreten. Präsident Gery Gräzer und Paul Gantenbein war das Glück hold, ihnen wurde ein Freilos zugelost. Mit den Paarauslosungen kam im Wettkampf die gewünschte Spannung erst richtig auf. Die höchsten Punktzahlen liessen sich notieren: Heinz Bolliger mit 189 Punkten, Daniel Kuhn mit 188 und Paul Gantenbein, mit 187 Punkten .

Viertelfinal

Im Viertelfinal setzte sich schliesslich Guido Gaugler mit dem Bestresultat gegen Daniel Kuhn mit 193 zu 186 Punkten durch. Marc Minoretti eliminierte mit 190 zu 177 Punkten, Markus Lutz. Seniorveteran Hans Jahn schlug mit guten 189 zu 175 Punkten Präsident Gery Gräzer. Paul Gantenbein warf mit 188 zu 186 Punkten Heinz Bolliger aus dem Rennen.

Halbfinal

Im Halbfinal setzte es eine grössere Überraschung ab, indem sich Nachwuchsschütze Marc Minoretti gegen Favorit Paul Gantenbein mit 187 zu 183 Punkten durchsetzte. Guido Gaugler bezwang Seniorveteran Hans Jahn mit 182 zu 179 Punkten.

Final

Der Final wurde nach der alten Olympiaregel kommandiert ausgetragen. Das heisst, dass innert 45 Sekunden der Schuss abgegeben werden musste.Es zeigte sich bald, dass Nachwuchsschütze Marc Minoretti an diesem Ostermontag nicht zu bezwingen war. Von Anfang an führte er gegen Guido Gaugler und gewann klar mit 180 zu 173 Punkten. (zo)