Die neunjährige Luna dreht sich auf der Wiese immer wieder im Kreis. Es ist eine Verhaltensauffälligkeit, die die Mischlings-Schäferhündin wegen ihrer Vergangenheit in Italien zeigt. «Wir vermuten, dass Luna an Stereotypie leidet, weil sie jahrelang in einem dunklen Keller eingeschlossen wurde», sagt Tierpflegerin Yamina Polsini. Stereotypien sind sogenannte Verhaltensanomalien, Sie äussern sich in wiederholten und ständig gleichbleibenden Handlungen ohne Ziel oder Funktion.

Die Krankheit ist zwar unheilbar, die Symptome können aber beispielsweise durch Beschäftigung, Auslastung und geistiges Schaffen gemindert werden. Besonders wenn die Hündin Spielzeuge sieht, ist es um sie geschehen. «Damit kann man sie super ablenken», sagt Polsini. Luna liebt es etwa, mit dem Ball zu spielen und diesem nachzujagen.

Ruhiger und geregelter Haushalt

Trotz ihrer Vergangenheit sucht die kastrierte Luna die Nähe zu Menschen. «Sie ist total lieb und verschmust», so die Tierpflegerin. Luna versteht sich auch mit anderen Hunden gut. «Besser aber mit Rüden», sagt Polisini. Halten sollte man sie dennoch als Einzelhund. «Sie sollte in einen ruhigeren, geregelten Haushalt ohne Kinder, Katzen oder anderen Hunden kommen.» Für Luna wäre eine Bleibe bei Hundeerfahrenen Menschen, die gern viel mit ihr unternehmen und noch an ihrem Grundgehorsam arbeiten, optimal. «Wir hoffen, dass sich jemand findet, der Verständnis für Luna hat. Sie wird es mit ihrem grossen Herz danken», sagt Polsini.

Wer die liebevolle Luna bei sich aufnehmen möchte, kann sich beim Tierheim Strubeli telefonisch unter 044 997 31 70 melden oder direkt vorbeigehen. Das Tierheim befindet sich an der Büelstrasse 12 in Hegnau und hat montags bis samstags von 11 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Tiere während den Sommerferien Nicht alle Halter finden während der Ferien einen Aufpasser oder mögen ihre Tiere mitnehmen. Das Tierheim Strubeli bietet diesen eine vorübergehende Bleibe. «Seit März sind wir ausgebucht», sagt Tierpflegerin Yamina Polsini. Während die einen sich erholen, herrscht im Tierheim Dauerstress. «Wir sind total ausgelastet. Von 80 Plätzen für Hunde sind alle besetzt.» Auch Katzen könne das Tierheim keine mehr aufnehmen. «Die 100 Katzen-Plätze sind belegt», so Polisini. Besonders tragisch sei die Geschichte von Katze Luna, die seit letzte Woche eine Dauerbleibe im Tierheim beziehen musste. «Die Besitzer wollten in die Ferien und sagten auch gleich, dass wir sie behalten sollen, weil sie sich nicht mehr um Luna kümmern möchten.» Bis jetzt sei Luna das einzige Tier, das wegen der Sommerferienpläne ausgesetzt worden sei. Und das trotz Verstossung noch human. «Letztes Jahr hat jemand Kaninchen frei laufend vor unsere Tür gesetzt», sagt die Tierpflegerin. Und vor zwei Jahren habe jemand Echsen in einen Karton gepackt und diesen beim Tierheim abgestellt. «Hätten wir nicht reingeschaut, wären die Tiere wegen der Hitze verendet.» Polsini appeliert an die Tierhalter. «Bevor jemand die Ferien bucht, sollte abgeklärt werden, wo das Haustier in dieser Zeit hin soll oder wie es versorgt werden kann.» Im Tierheim sei die Kapazitätsgrenze auch irgendwann erreicht.