Trotzdem steht Rapperswil-Jona dem Aufstieg nahe und führt in der Serie mit 2:1. (Foto: Keystone)

... am Ende verlor sein Team in der dritten Verlängerung mit 2:3. (Foto: Keystone)

Nach mehr als einem Monat Playoff kam es auch in der Schweiz zum ersten Marathonspiel. Die Ligaqualifikationspartie zwischen Kloten und Rapperswil-Jona dauerte 102:32 Minuten und bis um 00:28 Uhr. Dann schoss Denis Hollenstein die Flieger zum Sieg:

Das Abstiegsgespenst wurde so vorerst vertrieben. Der EHC Kloten kam in der Ligaqualifikation gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 3:2 in der dritten Verlängerung im dritten Spiel zum ersten Sieg.

Ausgerechnet Denis Hollenstein entschied mit dem 66. Klotener Torschuss gegen den Volketswiler Torhüter Melvin Nyffeler die Partie. Hollenstein, Klotens Captain, hatte zuvor in den Abstiegs-Playoffs noch nie getroffen.

66:42 Torschüsse

Nyffeler – wie sein Gegenüber Lukas Boltshauser zum besten Spieler seines Teams gewählt – wurde stark gefordert. Die Klotener dominierten vor 6863 Zuschauern auch Spiel 3 wieder (66:42 Torschüsse). Sie hätten die Partie früher entscheiden müssen. In der ersten Verlängerung spielten sie vier Minuten lang Powerplay, einmal sogar zu viert gegen einen Rapperswiler, weil zwei auf der Strafbank sassen, einer keinen Stock mehr in den Händen hielt und einer kaum mehr stehen konnte, nachdem er von einem Puck getroffen worden war. Aber den Klotenern fehlte bis zur 103. Minute nach der Misère der letzten Tage die nötige Ruhe.

Die Tore in der regulären Spielzeit

Das 0:1 durch Morin (7.):

Das 1:1 durch Back (39.):

Das 1:2 durch Profico (48.):

Das 2:2 durch Obrist (51.):

Spiel 4 findet am Donnerstagabend in Rapperswil statt. Die Schlüsselfrage: Welches der beiden Teams erholt sich bis dann besser?