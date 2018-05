Am Freitag, 18. Mai um 10:30 Uhr, joggte Maja Waldis-Bertschinger ihre gewohnte Route durch den nahen Hardwald in Volketswil. «Plötzlich spürte ich einen starken Schlag», erinnert sie sich. Waldis dachte zuerst, es sei ihr ein Ast auf den Kopf gefallen. «Es fühlte sich an wie ein Sandsack. Im Moment wusste ich nicht, wie mir geschah. Ich war wie gelähmt», erzählt sie. Nach wenigen Sekunden sah sie einen grossen Vogel in den Baumkronen verschwinden.

Routenänderung half nichts

Waldis beschloss aufgrund dieses Vorfalls, die geplante Route zu ändern und über ein offenes Feld weiter zu laufen. Doch der Plan ging nicht auf. Erneut griff ein Vogel an. Drei Schnittwunden von den Krallen blieben. Nach der Joggingrunde desinfizierte ihre Schwester die Wunden. Danach sicherte sich Waldis ab und erkundigte sich in der Apotheke im Einkaufszentrum Zänti. Seit diesem Vorfall hat Waldis mit Kopfschmerzen zu kämpfen.