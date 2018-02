Zwischen den drei Standortgemeinden am Flugplatz Dübendorf gibt es nun einen Zusammenarbeitsvertrag. (Foto: Fabio Meier)

Der Stadtpräsident Lothar Ziörjen (Dübendorf), der Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto (Volketswil) und Gemeindepräsidentin Marlis Dürst (Wangen-Brüttisellen) haben am Montagabend einen interkommunalen Vertrag zur weiteren Zusammenarbeit unterzeichnet.

Wie die drei in einer Medienorientierung mitteilen, wolle man mit dem Vertrag den Volksauftrag erfüllen, den dieses mit der Annahme des Konzepts «Historischer Flugplatz mit Werkflügen» im vergangenen November an der Urne erteilt hat.

Der Hintergrund: Im September 2014 beschloss der Bundesrat, den Flugplatz Dübendorf künftig auch als ziviles Flugfeld nutzen zu wollen. Die Standortgemeinden Dübendorf, Volketswil und Wangen-Brüttisellen wehren sich seitdem geschlossen gegen diesen Entscheid. Stattdessen entwickelten sie das erwähnte eigene Konzept «Historischer Flugplatz mit Werkflügen», welches den Weg eben solle für eine partnerschaftliche Lösung zwischen öffentlicher Hand und Luftfahrtbetrieben.

Das Konzept wurde in Dübendorf mit 57,7 Prozent, in Volketswil mit 70,3 Prozent und in Wangen-Brüttisellen mit 74,1 Prozent angenommen. (zo)