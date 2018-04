Jerry kennt Joys schon sein ganzes Leben lang. Der sechsjährige Yorkshire Terrier kam als Zweithund zu seiner früheren Besitzerin. Diese gab die beiden Hunde ins Tierheim, weil sie ihre Wohnung verlassen musste.

Dort fühlen sich Joys und Jerry nicht wirklich wohl. «Sie sind sehr menschenbezogen, ihnen fehlt es, ein Frauchen oder Herrchen zu haben», sagt Athina Löhrer, Tierpflegerin im Strubeli. Der neue Besitzer muss bereit sein, beide aufzunehmen, sie werden nur zu zusammen vermittelt.

Um den zwei Hunden den Menschenbezug zu bieten, den sie im Tierheim so vermissen, sollten die künftigen Halter viel Zeit für die zwei haben und nicht Vollzeit arbeiten. «Man kann Joys und Jerry gut eine oder zwei Stunden alleine lassen», so Löhrer. «Aber mehr lieber nicht». Sehr gerne würde man die beiden kleinen Hunde an eine ältere Person oder ein älteres Paar vermitteln.

«Terrier sind klug»

Katzen, andere Hunde und Kinder sollten im neuen Heim von Joys und Jerry lieber keine leben. «Zudem wäre es gut, wenn die Besitzer im Erdgeschoss oder in einem Haus mit Lift wohnen», sagt Löhrer. Denn die Mischlingshündin Joys ist bereits 14-jährig und kann keine Treppen mehr steigen. Ein Garten wäre schön, aber nicht zwingend.

Durch das Alter ist Joys auch abgesehen vom Treppen steigen nicht mehr sehr aktiv. «Grosse Wanderungen kann man mit ihr sicher nicht mehr machen», so Löhrer.

Jerry hat hingegen einen grossen Bewegungsdrang und einen Jagdtrieb. Obwohl beide Hunde einen Grundgehorsam haben, muss man Jerry noch weiter erziehen. «Aber Terrier sind klug und lernen gut», sagt Löhrer.

Der kleine Rüde leidet ausserdem an Epilepsie. Er muss täglich eine Tablette nehmen. «Jerry nimmt seine Medikamente aber problemlos». Trotzdem hat der ideale künftige Halter von Jerry und Joys schon Hundeerfahrung.

Spende statt Vermittlungsgebühr

Für Joys und Jerry wird die normale Vermittlungsgebühr nicht erhoben. Anstatt dessen können die künftigen Besitzer dem Tierheim einen Betrag nach Wahl spenden. Wer Interesse an Joys und Jerry hat, kann sich beim Tierheim Strubeli unter Telefon 044 997 31 70 melden.