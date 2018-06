In Volketswil wird am Freitag über eine neue Gemeindepublikation abgestimmt. Diese soll anders als der heutige Volketswiler (Bild) einem so genannten Lenkungsausschuss unterstehen. (Fotomontage: Eva Kamber)

In der Glattal-Region herrscht medienpolitische Aufregung: In Volketswil wird am Freitag über eine neue Gemeindepublikation abgestimmt. Der Volketswiler Gemeinderat ist mit dem aktuellen amtlichen Publikationsorgan, dem «Volketswiler», unzufrieden und hat den Produktionsauftrag neu ausgeschrieben.

Und auch in Dübendorf rumort es: Mehrere politische Parteien haben dort ein Postulat eingereicht, das den Stadtrat auffordert, das amtliche Publikationsorgan neu auszuschreiben. Der «Glattaler», das heutige Publikationsorgan, steht in der Kritik. Beide Wochenzeitungen gehören der Zürcher Oberland Medien AG, die auch das Portal Züriost betreibt.

Wichtiger Einnahmezweig

Seit diesem Jahr ist es den Gemeinden frei gestellt, ihre amtlichen Informationen nur noch digital zu publizieren. Die Pflicht zur Publikation in einem Printorgan besteht nicht mehr. Gerade den Lokalmedien droht damit ein wichtiger Einnahmezweig wegzubrechen.

Im Glattal haben Behörden- und Parteivertreter diese Praxisänderung zum Anlass genommen, ihre Vorstellungen und Ansprüche an amtliche Publikationsorgane durchzusetzen – und Druck auszuüben. Sollen Medienhäuser weiterhin mit der Publikation von amtlichen Mitteilungen betraut werden, so sollen diese mehr leisten, als lediglich die ursprüngliche Vereinbarung erfüllen. Diese lautete: Die Gemeinden erhalten Inserateraum für amtliche Mitteilungen, die Medienhäuser werden für diese Dienstleistung entschädigt.

Die Zeitung als Verlautbarungsorgan

Im Glattal will man nun auch verbindlich in redaktionellen Belangen mitreden: Dübendorfer Parteien wollen ihre Mitteilungen im Sinne eines Automatismus im Blatt publiziert sehen – ohne dafür Entgelt zu entrichten. Auch für Leserbriefe soll es so etwas wie einen Publikationsanspruch geben – egal wie lang diese sind und egal, ob sie sich auf kommunale, kantonale oder eidgenössische Themen beziehen. Die Lokalzeitung soll zu einer Art Verlautbarungsorgan der politischen Parteien werden.

In Volketswil soll für die neu geplante Gemeindezeitung gar ein so genannter «Lenkungsausschuss» geschaffen werden. In diesem sollen unter anderem Vertreter von Behörden, Parteien und Interessengruppen vertreten sein. Das Gremium hat die Aufgabe, die Einhaltung des redaktionellen Konzepts zu überwachen.

Wirkung einer Zensurbehörde

Die Konsequenzen solcher Forderungen sind weitreichend, kommen sie doch einem Eingriff in die publizistische Freiheit der Redaktionen gleich. Denn wird eine Redaktion zur Publikation bestimmter Inhalte – wie zum Beispiel Firmenbesichtigungen durch Ortsparteien – verpflichtet, bedeutet dies eine Bindung von redaktionellen Ressourcen. Ressourcen, die in den unter Spardruck stehenden Medienhäusern knapp bemessen sind und die dann für andere Aufgaben fehlen – zum Beispiel für kritische Hintergrundberichte.

Bei einem Lenkungsausschuss à la Volketswil ist die Problematik noch offenkundiger: Missliebige Inhalte könnten von diesem im Voraus verhindert werden. Ein derartiges Gremium hat im Streitfall die Wirkung einer Zensurbehörde.

Politische Druckversuche

Es ist legitim, dass Gemeinden über kostengünstigere Wege der amtlichen Publikation nachdenken. Für die öffentliche Hand besteht keine Pflicht zur staatlichen Medienförderung.

Wenn aber die Verfügungsmacht über die Amtlichen und damit über den Geldhahn in die Waagschale geworfen wird, um unabhängige Publikationen «auf Kurs» zu bringen, ist dies aus medien- und demokratiepolitischer Sicht fragwürdig – ob jetzt Exekutivbehörden hinter einem solchen Vorgehen stehen oder Parteivertreter.

Dass sich in den Gemeinden einige Vereine den politischen Druckversuchen anschliessen, macht die Sache nicht weniger problematisch. Auch sie sind mitunter unzufrieden, wenn ihre eingesandten Mitteilungen einmal nicht oder in gekürzter Form in der Lokalzeitung erscheinen. Nun werden sie von Amtsträgern und Politikern mit der Aussicht geködert, dass ihre Anliegen in einer neuen, von Behörden oder Parteien kontrollierten Publikation stets und lückenlos Eingang finden werden.

Keine unabhängige Lokalzeitung

So wichtig die Vereine (wie auch die Parteien und die politischen Gremien) für das Funktionieren einer Gemeinde auch sind: Den Interessen der Bürger ist nicht gedient, wenn eine Lokalzeitung in erster Linie darauf bedacht ist, jede Mitteilung, die ihr zugesandt wird, irgendwo im Blatt unterzubringen und möglichst im Wortlaut zu veröffentlichen. Das Abbilden des gesellschaftlichen Lebens in der Gemeinde ist eine wichtige Aufgabe einer Lokalzeitung, die einzige ist sie nicht.

Wenn jede Partei ihre Standaktion ankündet und jeder Verein sich wöchentlich in der Zeitung auf einem Foto wiederfindet, mag dies die jeweils abgebildeten Interessengruppen zufriedenstellen, aber kaum die breite Leserschaft. Denn werden die redaktionellen Ressourcen derart eingesetzt, ist das Produkt keine kritische und unabhängige Lokalzeitung – sondern das, was man gemeinhin als «Käseblatt» bezeichnet.