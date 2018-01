Melanie Stolz hat sich einen Kindheitstraum erfüllt: In ihrem Patisserie-Atelier in Hegnau sorgt sie mit unkonventionellen Desserts für Gaumenfreuden. Mit ihren süssen Kreationen nach französischem Stil will sie nicht zuletzt auch mehr Vielfalt in den einheimischen Dessert-Markt bringen und den Ruf von Hochzeitstorten verbessern.