Sturmtief «Burglind» entwurzelte an der Zentralstrasse in Volketswil Bäume. (Bild: Tumasch Mischol)

Auch drei Tage nach dem Wintersturm «Burglind» sind Einsatzkräfte noch mit Aufräumarbeiten beschäftigt. In Volketswil wurden mehrere Bäume von starken Windböen ausgerissen und blockierten stellenweise Strassen. Zu längeren Strassensperrungen sei es aber nicht gekommen. Windböen haben unter anderem zwei Bäume an der Zentralstrasse in Mitleidenschaft gezogen. Die grossen Bäume wurden mitsamt den Wurzeln aus dem Boden gerissen, deren Gewicht drückte den Zaun entlang der Zentralstrasse nieder.

Grössere Schäden im Wald

«Wir haben vor allem Schäden im Wald zu beklagen», sagt Tumasch Mischol, stellvertretender Gemeindeschreiber von Volketswil. Momentan gelte es, die dortigen Sturmschäden zu beseitigen: «Wenn wir das Sturmholz nicht schnell genug wegräumen, könnten sich Schädlinge wie der Borkenkäfer verbreiten», klärt Mischol auf.

In den letzten Tagen sind Feuerwehr, Werkhof und Förster im Dauereinsatz gestanden. Aufgrund des starken Niederschlags, der auf «Burglind» folgte, mussten die Mitarbeitenden des Werkhofs alle Bäche von Schwemmholz säubern, um Überschwemmungen vorzubeugen. «Alles in allem sind wir aber glimpflich davon gekommen», so das Fazit von Mischol. Mit früheren Stürmen wie «Viviane» oder «Lothar» könne man das Sturmtief «Burglind» nicht vergleichen. Es seien keine grösseren Sachschäden entstanden.