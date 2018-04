In das Gebäude «Untere Farb» soll das Stadtarchiv einziehen. Die Stimmbürger haben am 21. Mai 2017 einen entsprechenden Gestaltungsplan gutgeheissen. Nun fordert der Bezirksrat die Stadt Uster auf, die Volksabstimmung zu wiederholen. (Archivfoto: Silvano Pedrett)

Der Gestaltungsplan «Untere Farb» sieht vor, dass in das Gebäude «Untere Farb» in Uster das Stadtarchiv und eine Schenke einziehen sollen. Die Pläne waren umstritten, gegen einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss wurde das Referendum ergriffen. Am 21. Mai 2017 sagten rund 59 Prozent der Ustermer Stimmbürger Ja zum Gestaltungsplan und zum Stadtarchiv am neuen Ort.

Doch mit Beschluss vom 5. April hat der Ustermer Bezirksrat einen Stimmrechtsrekurs eines Ustermer Bürgers gutgeheissen. Dieser hatte noch vor der Volksabstimmung beantragt, dass diese zu sistieren sei und dass das Geschäft dem Volk erneut zur Abstimmung vorzulegen sei. Die Stimmbürger seien falsch und unvollständig über die Vorlage aufgeklärt worden.

Falsch und unvollständig informiert

Der Bezirksrat Uster kam nun zum Schluss, dass die Ustermer Stimmberechtigten in der Abstimmungsanweisung tatsächlich falsch und unvollständig über die Vorlage informiert worden seien. So sei zonenplanwidrig festgehalten worden, dass das fragliche Grundstück in der Reservezone und nicht in der Bauzone mit Gestaltungsplanpflicht liege. Die Stimmbürger seien folglich davon ausgegangen, dass es um eine Umwandlung einer Reserve- in eine Freihaltezone gegangen sei – und somit um einen kostenneutralen Vorgang. Eine Umwandlung einer Bauzone mit Gestaltungsplanpflicht hätte demgegenüber wohl finanzielle Folgen gezeitigt. Auch seien die Stimmberechtigten nicht vollständig über die finanziellen und wirtschaftlichen Konsequenzen einer Annahme der Vorlage informiert worden. Aus diesen Gründen fordert der Bezirksrat die Stadt Uster auf, die Volksabstimmung zu wiederholen.

Der Bezirksratsentscheid ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Er kann ans Verwaltungsgericht des Kantons Zürich weitergezogen werden. Von höchster politischer Brisanz ist der Entscheid vor dem Hintergrund der Erneuerungswahlen vom kommenden Sonntag dennoch.