Es sei sicherlich ein Wagnis, diese Halboper aufzuführen, sagt Michael Kessler. Der Chorleiter des Vocalensembles Cantapè hatte sich aber dennoch entschlossen, dieses barocke Werk auf die Bühne zu bringen. Nicht alleine die Tatsache, dass sich Kessler für alles Englische interessiert, hat den Ausschlag für Henry Purcells Werk «King Arthur» gegeben. Auch die Struktur des Werkes mit seinen vielen Chornummern und anspruchsvollen Arien sei ein Grund gewesen, dass die Wahl auf dieses Werk gefallen sei, sagt Kessler und ergänzt: «Unser letztes Programm war klassisch geprägt, also war wieder einmal Barockes an der Reihe.»

Seit bald einem Jahr übt das Vocalensemble Cantapè das Werk ein. Einmal in der Woche seien sie jeweils zusammengekommen, sagt Kessler, in den vergangenen Wochen sei es dann noch etwas häufiger gewesen. Am Donnerstagabend fand die Hauptprobe mit den Kostümen im Kulturhaus Central statt.

Verliebt in die blinde Emmeline

Doch bis dahin mussten ein paar Hürden genommen und das Werk den Möglichkeiten des Ensembles angepasst werden. «Natürlich sind wir nicht in der Lage, eine Oper mit allem Drum und Dran zu inszenieren», sagt Kessler. Zwar arbeitet das Vocalensemble für diese Produktion mit professionellen Gastmusikern und Sängern zusammen, aber alles wird ohne einen Choreografen oder Regisseur aufgegleist und auf die Bühne gebracht.

Henry Purcells «King Arthur» ist für eine solche reduzierte Form der Aufführung geradezu prädestiniert. Die Hauptereignisse in der Halboper sind die Kämpfe des britischen Königs Arthur mit den einfallenden Sachsen und seine Liebe zur blinden Emmeline, die ausgerechnet auch vom Sachsenkönig Oswald begehrt wird. Der ganze Plot wird in fünf Akten erzählt, wobei jeder Akt als eine eigenständige, kleine Geschichte für sich steht.

Aus Halb- wird Vierteloper

Den Schwerpunkt legt das Vocalensemble Cantapè auf den musikalischen Teil der Oper. Denn «King Arthur» zählt zu einer Sonderform der barocken Opern des 17. Jahrhunderts. Diese Opernform bestand jeweils aus einer Mischung aus Theater und Musik und wurde deshalb auch Halboper genannt. Das Vocalensemble verzichtet für seine Aufführung auf den schauspielerischen, theatralischen Teil. Kessler spricht darum von einer Vierteloper.

Das Vocalensemble wird von einem kleinen Orchester, vier Solisten (Catriona Bühler, Sopran, Caecilia Kessler, Mezzosopran, Zacharie Fogal, Tenor und Christian Baumann, Bass) und dem Sprecher Christian Schmid ergänzt. Dass es überhaupt zu dieser Zusammensetzung kommen konnte, ist Michael Kessler zuzuschreiben. Er ist als ausgebildeter Kontrabassist mit Orchestererfahrung in der E-Musik-Szene gut vernetzt und kennt die nun engagierten Musikerinnen und Musiker aus vorangegangenen Projekten.

Das Kulturhaus Central ist ein idealer Ort, um die Produktion zweimal aufführen zu können. So bietet die Bühne den rund 40 Protagonisten genügend Raum für ihre Produktion. Und es können jeden Abend rund 140 Kulturenthusiasten an dieser nicht ganz alltäglichen Aufführung teilhaben.

Aufführungsdaten: Samstag, 19.30 Uhr und Sonntag, 16 Uhr im Kulturhaus Central, Brauereistrasse 2, Uster. Reservationen sind hier noch online möglich.