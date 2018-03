In der bald ablaufenden Legislaturperiode 2014 bis 2018 walteten vier Männer als Parlamentspräsidenten und waren dadurch für je ein Jahr «der höchste Ustermer». Mit beinahe traumwandlerischer Sicherheit setzte der erste von ihnen eines der wichtigen Themen im Rat.

So sagte Walter Meier (EVP) bei seiner Antrittsrede im April 2014 über den Ratsbetrieb unter seiner Leitung: «Andere Meinungen dürfen vertreten werden – aber mit Anstand.»

Das Parlament: ein Theater

Auch Meiers Nachfolger Thomas Wüthrich (Grüne) nannte ähnliches: Er verglich den Parlamentsbetrieb mit einem Theaterstück. «Alle Akteure spielen nach bestem Wissen und Gewissen ihre Rolle als Volksvertreter, als Parlamentsmitglied oder als Mitglied einer Behörde.» In der Tat agierten manche Parlamentarier in ihren Voten durchaus theatralisch und waren sich für keinen Angriff zu Schade.

Auch der dritte Mann im Bunde, Hans Keel (SVP), sah sich im Antritts-Interview mit dem ZO/AvU genötigt, anzukündigen, die Anstandsregeln «rigoros» durchzusetzen. Was er dann während seiner einjährigen Amtszeit auch musste.

Mitunter reagierten die Politiker in Uster auf Angriffe von politischen Gegnern durchaus dünnhäutig. Als beispielsweise Wolfgang Harder (CVP) die neue Standortförderin im Rat kritisierte oder Thomas Wüthrich Stadtpräsident Werner Egli (SVP) angriff, weil dieser aus Wüthrichs Sicht im Amt Werbung für die eigene Firma gemacht hatte.

Dünnhäutige Politiker

Der vierte Mann als Präsident des Rates, Balthasar Thalmann (SP), wollte während seiner Amtszeit den Fokus auf mehr Reflexion innerhalb des Parlaments verschieben, war aber schon einen Monat nach Amtsantritt ebenfalls mit dem Anstandsbegriff konfrontiert, als Werner Egli mit dem grünen Gemeinderat Patricio Frei verbal aneinander geriet.

«Davon lebt die Politik» Hans Keel, SVP-Gemeindrat und Ratspräsident 2016/2017

Letzter hatte in einem Votum dem Stadtrat vorgeworfen, Investitionen immer wieder vor sich her zu schieben und mit seiner angeblichen Tiefsteuerpolitik die Stadtkasse auszutrocknen. Das war für Egli zu viel. Er zog die Gemeindeordnung hervor und forderte mehr Respekt gegenüber Amtspersonen. «Wir lassen uns nicht dauernd beleidigen. Irgendwann verlassen wir sonst den Saal.»

Wird das Parlament ruhiger?

Thalmann bat an der folgenden Ratssitzung zur Aussprache und beruhigte die Gemüter. Ob der Parlamentsbetrieb nach den Erneuerungswahlen «anständiger» oder immerhin ruhiger werden wird, darf also durchaus bezweifelt werden. Aber wie es Hans Keel richtig ausdrückte: «Davon lebt schliesslich die Politik.»

Der Fall Gösken

Nicht unbedingt Freunde gemacht hat sich auch Jürg Gösken (heute parteilos). Er wurde vor vier Jahren als GLP-Mitglied in den Grossen Gemeinderat gewählt, trat aber kurze Zeit später wegen Differenzen mit der Partei bezüglich Zeughausareal und der Umwandlung des Spitalzweckverbandes in eine Aktiengesellschaft wieder aus. Er hoffte auf einen Verbleib in der Mitte-Fraktion, bestehend aus GLP, EVP, BDP und CVP.

Diese warf ihn nach seinem Austritt allerdings kurzerhand raus. Persönlich hatte man offenbar kein Problem mit Gösken, politisch galt er aber als zu wenig kompromissbereit. Zu guter Letzt wurde Gösken auch noch aus den Kommissionen gewählt. Er rekurrierte erfolglos.

Dennoch verbleibt er bis heute im Rat und spielte bei knappen Entscheidungen das eine oder andere Mal das Züglein an der Wage. Gösken tritt nach all den Querelen nicht mehr an.

Die Rücktritte

Neben Gösken verlassen auch zwei SP-Frauen das Ustermer Parlament auf Ende der Legislatur. Kathrin Agosti tritt aus beruflichen Gründen nicht mehr an. Claudia Wyssen verlässt den Gemeinderat nach 12 Jahren und will sich voll auf den Kantonsrat konzentrieren.

Ihr wurden gerüchteweise immer wieder Stadtratsambitionen nachgesagt. In der internen Ausmarchung hatte sie wohl aber wenig Chancen gegen den SP-Kantonsratskollegen Stefan Feldmann.

Durch die beiden Rücktritte dürften die Kandidaten auf den Listenplätzen 8 und 9 in die Kränze kommen. Es sind dies die Studentin und kulturbegeisterte Patricia Morf und Peter Mathis-Jäggi. Mathis war bereits zwischen 1998 und 2006 Gemeinderat. Er wird bald pensioniert und will sich deshalb wieder in der Politik engagieren.

Wechsel vor der Wahl

Auch die Grünen platzieren ein neues Gesicht prominent auf ihrer Liste. So wird die bald 55-jährige Homöopathin Eveline Fuchs auf Listenplatz 2, direkt hinter Meret Schneider und vor die bisherigen Patricio Frei und Thomas Wüthrich platziert.

In der SVP wurden die Wechsel in den Gemeinderatsmandaten – wohl aus wahltaktischen Gründen – schon im letzten Drittel der Legislatur vollzogen. So rückten Roland Fraefel und Dominik Steiner bereits im Herbst für Deborah Bernhard und Theo Zwald nach und können somit als Bisherige antreten.

Wahltaktik für den Stadtrat?

Ebenfalls interessant, ist die unterschiedliche Platzierung der neuantretenden Stadtratskandidaten. Anita Borer (SVP), Beatrice Caviezel (GLP) und Silvio Foeira (EDU) wurden von ihrer Partei auf Listenplatz eins gesetzt. Überraschungskandidat Urs Lüscher (EVP) rangiert auf Platz drei hinter den beiden bisherigen Gemeinderäten. Ein Wahltaktisches Manöver, um mehr Stimmen zu generieren und im Falle einer Niederlage abgesichert zu sein.

Kantonsrätin Karin Fehr Thoma (Grüne) liess sich auf den letzten Listenplatz setzen und FDP-Stadtratskandidatin Petra Bättig ist gar nicht auf der Gemeinderatsliste vertreten. Beide setzen alles auf eine Karte und wollen wohl auch bei einer Niederlage nicht im Gemeinderat politisieren.