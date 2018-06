Am Sonntag, 24.Juni, um zirka 14.15 Uhr kam es auf der Zürichstrasse in Nänikon im Ausserortsbereich zu einer heftigen Kollision zwischen zwei Personenwagen, wie die Stadtpolizei der Stadt Uster auf ihrer Website schreibt. Eine 55-jährige Autolenkerin fügte sich unvorsichtig in die Hauptstrasse ein und übersah ein korrekt fahrendes Fahrzeug.

Im Anschluss kollidierten die Fahrzeuge und erlitten Totalschaden. In beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. «Glücklicherweise wurde niemand ernsthaft verletzt», heisst es in der Meldung weiter. Eine Fahrbahnhälfte musste temporär gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen bis der Abschleppdienst die beiden Personenwagen aufladen und abtransportieren konnte.

Die Stadtpolizei klärt nun die Unfallursache. (zo)