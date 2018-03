Mit der Volksinitiative «Für sichere und durchgängige Velowege» will die SP einen Rahmenkredit von fünf Millionen schaffen (wir berichteten). Damit soll gemäss Initiativtext der Bau von gut markierten, sicheren und durchgängigen Velorouten in Uster sowie genügend Parkierungsmöglichkeiten an den wichtigsten Zielorten der Stadt finanziert werden. Matthias Stammbach, Präsident der Ustermer SP, sagt: «Besonders beim Bahnhof ist die Situation für Velofahrer sehr gefährlich und die Parkierungsmöglichkeiten sind ungenügend. Da muss im Zuge der Stadtentwicklung Uster definitiv etwas geschehen.»

Noch nicht zufrieden

Die SP Uster will sich mit dem aktuellen Sammelstand aber noch nicht zufrieden geben. «Wir möchten 1‘000 Unterschriften sammeln, um ein klares Signal an die Ustermer Politik zu senden», sagt Stammbach. Deshalb sammelt die SP Uster weiter Unterschriften. Unter anderem als Sammler im Einsatz sind auch Stadtpräsidiumskandidatin Barbara Thalmann und Stadtratskandidat Stefan Feldmann. Die dritte Sammelaktion findet am 24. März statt. Der Stand der Partei ist an der Poststrasse bei der Drogerie Müller von 10 bis 15 Uhr zu finden.