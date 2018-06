Der Unfall ereignete sich am Freitag auf der Aathalstrasse in Uster. (Screenshot: Google Maps)

Der Unfall ereignete sich am Freitag auf der Aathalstrasse in Uster. (Foto: Kapo Zürich)

Gegen 16.45 Uhr fuhr am Freitagnachmittag eine 46-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf der Aathalstrasse in Uster Richtung Wetzikon. Aus zurzeit nicht bekannten Gründen kam es auf Höhe der Hausnummer Aathalstrasse 65 zur Streifkollision mit einem vorbeifahrenden Personenwagen. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, zog sich die Velofahrerin beim anschliessenden Sturz Kopfverletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Der 25-jährige Automobilist blieb unverletzt.

Zeugenaufruf

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, Telefon 044 938 30 10, in Verbindung zu setzen.