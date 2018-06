Der Film «Lungie - A True Story» erzählt die wahre Geschichte von Lungiswa Nzube, einer jungen Frau, die als Kind als Vollwaise in einem südafrikanischen Township aufwuchs. Er zeigt, wie der Teenager gefördert wurde und so neue Lebensperspektiven gewann. Produziert wurde der Film von der Ustermer Werbefirma Walder, Werber für die Rotary Foundation Switzerland.

Nachdem das Werk im April vom New York Film Fes­tival mit einer Goldmedaille – der höchsten Auszeichnung – gekürt wurde, räumte er nun erneut ab. Der Film gewann am International Film & Video Festivals in Los Angeles den «One World Award». Dieser Preis wird jedes Jahr von einem globalen Netzwerk von Film- und TV-Produzenten, dem International Quorum of Motion Picture Producers, verliehen. Dieses unterstützt und fördert das interkulturelle Verständnis und die globale Zusammenarbeit.